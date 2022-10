“Museo di storia innaturale”: al Complesso monumentale di San Francesco a Cuneo si presenta il catalogo

­ ­ Venerdì 21 ottobre, alle 17.30 presso il Complesso monumentale di San Francesco, Enrico Perotto presenta il catalogo della mostra di Dario Ghibaudo “Museo di storia innaturale” a cura di Luigi De Ambrogi e Carlo Cinque con il testo di Achille Bonito Oliva.

Il Museo di Storia Innaturale è un progetto in continuo accrescimento a cui l’artista lavora dal 1990 analizzando con ironia la società, le sue contraddizioni e i suoi disagi, ed esprimendosi con un linguaggio apparentemente formale.

Strutturata come un museo di storia naturale di stampo settecentesco, l’esposizione è idealmente suddivisa in sale - ad oggi venticinque - e ripartita per grandi argomenti di indagine “ironico-scientifica”, come: Antropologia, Entomologia, Esemplari Rari, Botanica, Etnologia, Etnografia, Creature Meravigliose e altri. Schermato da ricerca scientifica, il vero tema indagato riguarda in realtà la condizione umana riletta in chiave ironica e ludica, ma non per questo meno ineluttabile.

La sale ospitano umani immobilizzati nel loro status, piante e animali straordinari, dotati di una carica evocativa che li rende a una prima lettura riconoscibili e che si scoprono via via essere intrinsecamente contaminati e contaminanti.

L’esposizione, inserita nella rassegna provinciale grandArte 2022 - Help, è visitabile fino a domenica 30 ottobre, dal martedì alla domenica dalle 15,30 alle 18.30, con ingresso libero. ­ ­ ­