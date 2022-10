"L’orario della Funicolare penalizza le attività di Piazza"

E' un tema che fa discutere da tempo quello degli orari della funicolare di Mondovì che, soprattutto nel periodo invernale, con l'ultima corsa nei giorni feriali alle 20, ne rende poco appetibile l'utilizzo per cittadini e turisti, per andare da Piazza a Breo e viceversa. "Lo sviluppo del turismo, a Mondovì come altrove, passa anche e soprattutto attraverso il buon funzionamento integrato delle attività economiche, di ristorazione e ricettive, e la “mobilità”, intesa come possibilità di spostamento dei flussi turistici attraverso i mezzi pubblici a disposizione." - dicono i consiglieri del centro destra monregalese, che in merito, hanno presetato un'apposita interrogazione da discutere in consiglio comunale - "A Mondovì, purtroppo, il meccanismo si inceppa. La città è dotata di un mezzo con eccezionali potenzialità in ambito turistico – certo, integrato nel sistema di Trasporto pubblico locale – come la Funicolare, che nel contesto attuale rischia però di essere fortemente de-potenziata, se non poco utile, e per nulla funzionale allo sviluppo delle attività economiche del rione di Piazza".

"La Funicolare di Mondovì – spiega Enrico Rosso, coordinatore del gruppo consiliare di Centro-destra – ha abbandonato l’orario estivo già da inizio settembre, cioè addirittura in modo anticipato rispetto al passato. Questo ha pesanti ricadute sul modello turistico locale che alla fine non funziona: si vorrebbero incentivare i flussi turistici su piazza Maggiore e sui suoi locali, ma come può un turista, per esempio, scegliere di cenare a Piazza utilizzando la Funicolare, sapendo che l’impianto chiude alle 20? La chiusura anticipata disincentiva la fruizione di Piazza, mettendo in seria difficoltà gli esercenti. Abbiamo testimonianze di turisti che lamentano questa carenza, e scelgono pertanto altre soluzioni. Non è sicuramente così che si può sviluppare il sistema turistico monregalese".