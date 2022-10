Lunedì a Madonna dell'Olmo i funerali di Marina Cavallo

Saranno celebrati il prossimo lunedì 24 ottobre alle 15.30, nella chiesa di Madonna dell'Olmo, i funerali di Marina Cavallo, morta all'età di 62 anni per malattia.

https://www.targatocn.it/2022/10/21/sommario/cuneo-e-valli/leggi-notizia/argomenti/cronaca-1/articolo/cuneo-e-morta-marina-cavallo-moglie-del-giornalista-sergio-peirone.htmlMarina era l'amatissima moglie del giornalista Sergio Peirone, nostro collaboratore per lungo tempo ed ex direttore del settimanale Cuneo Sette. Enorme il cordoglio per la sua morte, che ha lasciato tutti sgomenti.

Da poco in pensione, ha lavorato per 40 anni come impiegata alla Salca srl di Cuneo. Lascia il marito, il figlio Luca con Roberta, la mamma Domenica, la suocer Maddalena e tanti amici e parenti.

Il Santo Rosario sarà recitato domanenica 23 ottobre alle 18.30 sempre nella chiesa di Madonna dell'Olmo. La famiglia chiede non fiori ma opere di bene, che saranno devolute alla LILT di Cuneo.

All'amico Sergio ed al figlio Luca le più sentite condoglianze dell'editore Enrico Anghilante, della direttrice Barbara Pasqua e da tutta la redazione giornalistica di Targatocn