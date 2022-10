Un Halloween “formato famiglie” al Wellington di Paesana

Una Festa di Halloween capace di unire gradi e piccini, quando non addirittura intere famiglie: è quella che propone il ristorante “New Wellington – Il bello delle donne” di via Reinaud 20, a Paesana, lunedì 31 ottobre prossimo.

Il nome moderno di Halloween – la cui notte si gira di casa in casa mascherati da creature mostruose per il famoso rito del “dolcetto o scherzetto” che consente agli abitanti della casa di salvarsi dai terribili scherzi a tinte macabre solo regalando dolcetti ai bambini – è Semhain, che si lega dunque, oltre che ad Halloween, a una serie di feste in onore dei morti, sia religiose che non religiose.

Il menù di questa festa importata dagli Stati Uniti e legata alla festa di Ognissanti, in quanto deriva da “All Hallow's Eve”, che in inglese antico significava proprio la vigilia di Ognissanti, prevede il girello al punto rosa con salsa tonnata, il tortino di zucca con bagna caöda, gli agnolotti del prin al burro e salvia, l’arrosto brasato al Barbera con patatine al forno ed il dolce (20 euro bevande escluse).

Lo speciale “Menù bimbi” contempla invece il prosciutto cotto, le penne al pomodoro, la “milanese” di pollo con patatine ed il dolce (10 euro, bevande escluse).

Per ulteriori informazioni o consigliabili prenotazioni è sufficiente chiamare il 3773598255.