Piena funzionalità per l’Asti-Cuneo Il sindaco di Bra Fogliato: “Adesso attenzione alle opere di adduzione”

Nella mattina di oggi, lunedì 20 aprile, il sindaco di Bra Gianni Fogliato ha partecipato alla cerimonia per la completa apertura al traffico dell’Asti-Cuneo, con l’attivazione della seconda corsia di marcia anche nell’ultimo tratto dell’autostrada, quello che da Roddi porta a Cherasco, che ha avuto come ospite d’onore il ministro alle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini.

“Diventa pienamente operativa un’opera fondamentale, che collega il nostro territorio al resto del Paese con importanti ricadute sul piano economico e turistico”, il commento del sindaco di Bra Gianni Fogliato, che aggiunge: “Già negli ultimi mesi, con l’apertura della prima corsia di marcia, si è registrata una riduzione del traffico sulla provinciale 7 nella zona di Pollenzo. Ora si attende che questo dato si consolidi ulteriormente. Diventa però essenziale completare in tempi brevi le opere di adduzione, a partire dal nuovo ponte sul Tanaro a Pollenzo, le varianti di Pollenzo e via Nogaris (SP 7 e SP 661) e il percorso ciclopedonale tra Pollenzo e Verduno, con utilizzo del ponte storico Carlo Albertino”.

Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’amministratore delegato del gruppo Astm Umberto Tosoni, oltre a numerosi parlamentari, assessori e consiglieri regionali, il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, il vicepresidente della Provincia di Asti Simone Nosenzo e numerosi primi cittadini del territorio.