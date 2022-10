A Paglieres cellulari muti e web assente

“Il tuo telefono prende? Il mio no! Wind, Iliad, Tim, Iliad, Poste Mobile… tutte con segnale muto”

“Volevo consultare il registro elettronico di mio figlio ma non posso connettermi”

“Devo cambiare il medico ma lo SPID non funziona perché non riesco a connettermi”

“Mi dispiace zio, non posso prenotarti il biglietto del treno perché qua il telefono non prende”

“Volevo spedire una foto alla nonna ma non riesco, internet non prende”

“Papà ma se qualcuno sta male, come posso chiamare i soccorsi se il telefono non prende?”

“Ieri voleva pagare il corso di Judo a mio figlio ma senza connessione non posso fare il bonifico”

“Ho ristrutturato casa con il superbonus ma non posso controllare e regolare le centraline perché non c’è il segnale telefonico”

“Mi piacerebbe trasferirmi a Paglieres ma non posso neppure emettere una fattura elettronica perché non c’è connessione”

“Mi dispiace, non posso affittare la sua casetta perché se il telefono non prende, è un problema, non posso avvisare casa se succede qualcosa”

“Mamma non posso guardare il documentario su YouTube perché il tablet non prende”

“Questa estate l’azienda mi ha proposta di lavorare in smart working; ho accettato ma non ho potuto farlo da Paglieres perché non c’è la connessione a internet”.

Questi sono solo alcuni degli oltre 100 esempi che si potrebbero scrivere per chi oggi vorrebbe, per necessità o per piacere, vivere in montagna e precisamente a Paglieres, piccola frazione del Comune di San Damiano Macra (CN).

In data 10 maggio 2022 veniva pubblicata la graduatoria definitiva del bando della Regione Piemonte che offriva incentivi a chi voleva trasferirsi da una città italiana in uno dei piccoli paesi delle montagne piemontesi. Accolte ben 302 domande che riceveranno un contributo complessivo di oltre 10 milioni di euro. Tutto molto bello ma sicuramente non fattibile per chi ha piacere di trasferirsi e trascorrere la propria vita a Paglieres in quanto, nel 2022, senza una connessione a internet, sei tagliato fuori da tutto! Non esisti!

D’estate e nei fine settimana la frazione di Paglieres e le sue borgate si popolano con centinaia di persone che ritornano nelle loro abitazioni dove sono nati o dove hanno trascorso l’infanzia! Spesso sono i nipoti che organizzano week-end con i loro amici per trascorrere qualche giornata a stretto contatto con la natura! Diamo anche a loro la possibilità di poter un giorno vivere a Paglieres senza essere completamente isolati da tutto e da tutti.

Chissà se nel 2023 anche gli abitanti di Paglieres potranno godere degli stessi servizi digitali che già sono presenti e diffusi in moltissimi comuni montani della provincia di Cuneo?