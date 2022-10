Bra, la Protezione Civile compie 25 anni e festeggia in piazza Carlo Alberto

In occasione della 28ª Giornata Regionale della Protezione Civile, nella mattinata di domenica 30 ottobre si terrà in piazza Carlo Alberto a Bra l’evento "Protezione civile in piazza". Per l’occasione, dopo il saluto delle autorità, sarà possibile sperimentare mezzi, prove ed esercitazioni con le associazioni presenti, con estrazione finale di gadget per i ragazzi che parteciperanno alle dimostrazioni. Abbiamo colto allora l’opportunità per fare il punto della situazione della sezione braidese, sentendo Gian Massimo Vuerich, il presidente del gruppo volontari.

"La nostra sezione è nata 25 anni fa, nel maggio del 1997, da 8 persone tra funzionari e volontari, come il sottoscritto, delegato dal sindaco di allora. Abbiamo realizzato una sorta di atto costitutivo, e poi siamo subito partiti alla ricerca di reclute. All’inizio, aderirono circa 100 persone: eravamo a pochi anni da alluvione del Tanaro, e c’era grande sensibilità su questo tema. Col tempo questa è venuta meno. Al momento siamo in 33 totali, un numero stabile da alcuni anni".

Nell’ultimo periodo, l’attività dei volontari è stata segnata soprattutto dal Covid. "Abbiamo prestato servizio di monitoraggio un po’ dappertutto, in mercati, fiere, spettacoli e consegnato materiale sanitario nelle case di riposo di Bra e dintorni. Dalla prossima settimana riprenderemo inoltre il servizio vaccinale all’Ospedale di Verduno". Dopo l’alluvione che ha colpito la città di Limone nel 2020, non ci sono stati per fortuna più eventi simili e quindi i volontari si possono dedicare ora in particolare alla manutenzione della loro sede, in Via Alcide de Gasperi.

Per quanto riguarda l’evento di domenica 30, la Protezione Civile effettuerà una prova di pompaggio con il nuovo mezzo e poi un’esercitazione con un drone acquistato l’anno scorso, che sosterrà un volo in una parte recintata e, su richiesta del Comune, nel manto di copertura del Politeama. Su uno schermo sarà proiettato l’esito del volo in diretta e un video della storia dell’associazione.

"Siamo contenti che l’Amministrazione abbia organizzato l’evento, un’occasione per farci conoscere, stabilendo un contatto diretto coi cittadini", conclude Vuerich.