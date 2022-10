Dalla Regione 240mila euro al comune di Beinette per la messa in sicurezza di via Cimitero

E' stato siglato nella giornata di lunedì 24 ottobre a Torino un accordo di programma con il quale la Regione trasferisce al comune di Beinette 240mila euro per il completamento dei lavori di messa in sicurezza di via Cimitero.

La Regione Piemonte ha firmato, infatti, con 8 comuni della Granda e con l’Unione Montana Alpi del Mare le intese per avviare le procedure degli accordi di programma che prevedono un contributo complessivo di quasi 6 milioni di euro per realizzare la prima tranche di opere e progetti di interesse pubblico.

"Assieme ai 60mila euro stanziati dal Comune ed ai 150mila del primo lotto trasferiti dal Governo, - spiega il sindaco, Lorenzo Busciglio - questa cifra ci permette di realizzare nella sua interezza un lavoro necessario per la sicurezza della strada che porta al cimitero".

Nella seconda settimana di novembre dovrebbe già partire il cantiere del primo lotto che prevede la palificazione della riva destra del torrente Brobbio per rinforzare il sostegno di via Cimitero; con il secondo lotto si andrà a migliorare la sicurezza idrogeologica della riva a monte della strada.