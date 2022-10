A Mondovì l'annullo filatelico per i 180 anni dalla nascita di Giovanni Giolitti

Cinque volte presidente del consiglio del Ministri, importante esponente della sinistra storica e dell'unione liberale, nacque proprio nella città del Belvedere, in una via a lui oggi dedicata, nel rione storico di Piazza.

Per l'occasione, nella giornata di ieri, giovedì 27 ottobre, all'Antico Palazzo di Città è stato allestito uno spazio filatelico temporaneo dove poter ottenere l'annullo dedicato all'iniziativa su speciali cartoline dedicate all'evento.

L’annullo, nel formato tondo, riproduce l’immagine di Giolitti giovane con la scritta “180° anniversario dalla nascita Giovanni Giolitti”.

Per l'occasione il Centro Europero "Giovanni Giolitti" ha organizzato una serie di appuntamenti, inaugurati con la serata monregalese, che ha ospitato la conferenza "Giolitti 180 anni dalla nascita: una riflessione storica", a cura del prof. Pierangelo Gentile, direttore scientifico del Centro Giolitti e prof. dell'Università di Torino.

A fare gli onori di casa l'assessore alla Cultura, Francesca Botto che ha portato il saluto del sindaco e della città e dal presidente del centro "Giolitti" Paolo Bersani.

L'evento si ripeterà poi a Dronero, sabato 29 ottobre alle 18,30 via XXV aprile, 25 e a Cavour - sabato 5 novembre alle 16 piazza Sforzini, 1 - sala consiliare.

Il timbro figurato relativo all’annullo sarà disponibile presso lo sportello filatelico di Cuneo Centro, in Via Bonelli 6, negli orari di apertura dell’ufficio al pubblico, a partire da venerdì 28 ottobre e per i sessanta giorni successivi all’evento, per poi essere depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.