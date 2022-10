Al Rotary Club Alba “Panoramica su brevetti, marchi e design”, relazione dell'ingegner Dario Armenio

Martedì 25 Ottobre 2022, durante la serata conviviale presso Ca' del Lupo a Montelupo Albese, il Rotary Club di Alba ha ospitato la relazione “Panoramica su brevetti, marchi e design” dell'ing. Dario Armenio, Consulente brevetti e marchi italiani e europei e European patent litigator per la Modiano & Partners. La serata ha visto la partecipazione anche di Francesca Benvenuto Cappa, che sta fornendo un decisivo contributo al laboratorio contro l'emarginazione femminile promosso dal Rotary Club di Alba.

L'Ingegner Armenio ha parlato del variegato mondo della protezione della proprietà intellettuale, in particolare degli strumenti offerti dal legislatore per proteggere le "idee", tra queste le invenzioni, i modelli, il design e i marchi. La relazione ha poi approfondito cosa si può brevettare o meglio, cosa non si può brevettare (la legge infatti si focalizza su questo), cioè che caratteristiche deve avere un prodotto per poter avere il brevetto; ha inoltre spiegato la territorialità di tale protezione, cioè che riguarda un Paese, l'Europa o altri Paesi Extra UE (in particolare ha parlato di Stati Uniti e Cina).

L'Ing. Armenio ha poi parlato di design e di diritto d'autore, quando l'opera abbia raggiunto una particolare fama e riconoscibilità nonché un valore artistico, con tutto quello che comporta in termini di tutele (fino a Settant'anni dalla morte dell'autore). Ha poi concluso con la presentazione della protezione offerta dalla legge sui marchi, inteso sia come parola che come grafica, slogan e immagine. La relazione è stata molto interessante e ha visto la partecipazione attiva dei soci con domande e discussioni.