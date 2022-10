Al colle della Maddalena esercitazione internazionale tra il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e il PGHM di Jausiers

Nella giornata di martedì 25 ottobre alcuni componenti delle squadre del soccorso alpino e speleologico piemontese della provincia di Cuneo, nell'ambito della programmazione delle attività di addestramento che vengo svolte in modo costante durante le varie stagioni dell' anno per testare il funzionamento della quadra e del materiale tecnico, si sono ritrovati al Colle della Maddalena con il PGHM di Jausiers per simulare degli scenari d'intervento che potrebbero coinvolgere le due realtà alpine.

Hanno preso parte alle manovre sia i tecnici che la componente sanitaria formata da medici e infermieri.

L'iniziativa ha visto la simulazione di un incidente in parete dove un alpinista è rimasto ferito e sospeso sulle corde.

Il medico e le infermiere italiani hanno raggiunto il malcapitato e lo hanno stabilizzato, successivamente i tecnici piemontesi e i gendarmi seguendo le indicazioni hanno predisposto ed effettuato il recupero della barella organizzando la calata verso la base del canalone e contemporaneamente allestita una teleferica per attraversare il fiume.

Erano presenti il delegato della XV delegazione di Cuneo e della delegazione Monviso che hanno espresso soddisfazione e apprezzamento per l'ottima riuscita dell'esercitazione congiunta che ha dimostrato un ottimo coinvolgimento e preparazione tecnica di tutte le componenti con la possibilità di confrontarsi sulle modalità d' intervento e l'impiego di attrezzature di soccorso.

Vista l'ottima riuscita dell'iniziativa molto apprezzata anche dai soccorritori transalpini verrà organizzata un 'iniziativa analoga su uno scenario di valanga.