Soci Lions di Borgo San Dalmazzo aiutano a costruire centrale termica in Tanzania

Il motto internazionale dei Lions è “We Serve”, che nella bellissima lingua italiana significa “noi serviamo/aiutiamo”.

Questa massima Mirella Basso e Giuseppe Ferrero due soci del Lions Club di Borgo San Dalmazzo e Besimauda con due loro amici idraulici in pensione, Gianfranco e Albino, più Giorgio nipote di Giuseppe, l’hanno agita quest’anno nel mese di agosto in Africa e precisamente in Tanzania presso il costituendo Ospedale di Makiungu.

Nella serata conviviale di giovedì 27 ottobre ’22, presso il ristorante Pagoda di Caraglio, organizzata dal neo Presidente del Club, Manuela Luciano, i protagonisti hanno illustrato con grande passione ai molti soci presenti il loro impegno umanitario che è consistito nella costruzione di una centrale termica per la produzione di acqua calda per il nuovo Ospedale. A questo importante impegno tecnico con finalità altamente umanitarie s’è aggiunto l’attività pediatrica della dott.ssa Mirella Basso che con grande professionalità e umanità ha portato sollievo medico a tanti bimbi con variegate problematiche sanitarie causate in particolar modo dalla malnutrizione.

Al termine della loro presentazione i partecipanti alla serata con un lungo applauso hanno voluto sottolineare il loro apprezzamento per l’impegno profuso da tutte queste persone nell’aiutare popolazioni meno fortunate di noi. Impegno che fa onore al Club borgarino, che da anni aiuta economicamente i Padri missionari della Consolata che operano in Tanzania, e all’intero movimento lionistico che da più di cento anni è impegnato a livello mondiale a fare del bene verso chi ne ha bisogno.