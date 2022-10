Tic tac: stanotte alle 3 tornerà l’ora solare

Attenzione, rullo di tamburi, tra sabato 29 e domenica 30 ottobre si passerà dall’ora legale all’ora solare. Le lancette dell’orologio saranno spostate indietro di 60 minuti, dalle 3 alle 2, così almeno vi ricordate che si potrà dormire un’ora in più.



Comunque, la maggior parte di voi non dovrà fare un bel niente visto che generalmente le lancette dei dispositivi digitali, smartphone, computer e tablet, si aggiorneranno automaticamente. Occhio giusto all’orologio dell’automobile, a quelli classici col pendolo e il cucù ed a quelli analogici. E poi niente, ci aspettano giornate tristissime, fredde e buie (ma la mattina vedremo prima la luce, va detto).



L’ora solare resterà in vigore fino all’ultimo weekend di marzo 2023, ossia tra sabato 25 e domenica 26, quando si rifarà il cambio. Ma poi ci penseremo.