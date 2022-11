Decolla il progetto "Volo a prenderti" per far volare in mongolfiera anche i disabili

Possono tante presine lavorate a mano e della pasta fresca permettere alle persone di volare?

A Mondovì, città delle mongolfiere, sì, grazie all'iniziativa sociale nata da Carla Cervella, in arte "LaCrazyC".

E' stato presentato ufficialmente nel pomeriggio di sabato 27 ottobre, con la partecipazione dei Trelilu, "Volo a prenderti", il progetto che, a colpi di uncinetto, ha deciso di aiutare l'associazione DiscesaLiberi per permettere anche alle persone con disabilità di poter fluttuare nei cieli a bordo di una mongolfiera.

"A colpi di uncinetto vogliamo far galleggiare in aria chi, senza un cesto speciale, non potrebbe provare l'emozione di un volo in mongolfiera" - ci raccontava LaCrazyC all'inizio di questa avventura (leggi qui) - "un'iniziativa sociale che unisce la mia passione per l'uncinetto al mio impegno con DiscesaLiberi e quello per le mongolfiere".

L'iniziativa ha ricevuto il plauso dell'amministrazione comunale, rappresentata alla presentazione dagli assessori Francesca Bertazzoli e Alessandro Terreno, intervenuti insieme a don Federico Boetti, il presidente Lorenzo Repetto e i volontari di DiscesaLiberi, Marco Michelis, amministratore delegato dell'omonima azienda, una delegazione dei ragazzi dell'associazione "Diversamente" in rappresentanza anche de "L'alveare" e la "FaVolHa" di Carmagnola che hanno contribuito alla creazione delle presine.

In questa avventura Carla è riuscita a coinvolgere non solo il rione Sant'Anna o la città di Mondovì, ma anche signore da Lombardia, Liguria, Puglia e addirittura dalla Sicilia, tutte pronte a mettersi in gioco.

"Il primo obiettivo è stato centrato, infatti sono state oltre 2000 le presine create e ora scatta la fase due: spiccheranno il volo con i prodotti di Michelis." - prosegue - "Ora serve l'aiuto di tutti per acquistare il cesto attrezzato. La cifra da raggiungere è alta e la sfida è riuscire ad arrivarci entro gennaio, per inaugurare il primo volo durante il Raduno Internazionale delle Mongolfiere."

A pilotare la speciale mongolfiera, una volta acquistato il cesto, sarà il noto pilota monregalese John Aimo e grazie alla disponibilità dell'ingegner Ernesto Ghigliano verranno apportate ulteriori modifiche per renderlo fruibile con diverse tipologie di sedie a rotelle.

Con il 50% di tutto il ricavato dell’e-commerce casamichelis.it e del nuovo negozio Casa Michelis verrà acquistato il cesto ma serve l'aiuto di tutti: chi farà scorta di cose buone saprà di aver contribuito a qualcosa di prezioso.

Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito https://www.voloaprenderti.it/