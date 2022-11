San Damiano Macra, borgata Paglieres sempre più isolata: cade dalla bicicletta e impiega mezz'ora a contattare i soccorsi

Trenta minuti per chiamare l'emergenza sanitaria a seguito di un incidente: è quello che è accaduto a Paglieres - frazione di San Damiano Macra - nella mattinata di ieri (mercoledì 2 novembre).

A raccontarlo un residente cuneese, dottore di professione, originario proprio della frazione e ieri presente in borgata Filoira.

Mezz'ora di ricerca del segnale per quindici minuti d'intervento

'Protagonista' suo malgrado dell'incidente un 74enne di Busca impegnato in un'escursione con la bicicletta elettrica, caduto in una riva senza guard rail mentre percorreva la strada che dalla locale chiesa porta al cimitero.

L'uomo ha riportato diversi traumi ed è stato soccorso in prima battuta proprio dal medico lì presente, che però ha riscontrato enormi difficoltà nel contattare i sanitari. Dopo decine di minuti ci è riuscito e sul posto è stato inviato l'elisoccorso: il corpo del 74enne è stato issato con il verricello e poi portato d'urgenza all'ospedale, il tutto in circa 15 minuti d'intervento.

"Sono stati attimi difficili anche per una persona che, come me, ha lavorato per anni su casi d'emergenza - ha detto il dottore - . Sono anni che segnaliamo che nella conca di Paglieres i cellulari non prendono, ma è un appello che fino ad oggi è rimasto inascoltato. Possibile che nel 2023 non si riescano a recuperare 5.000 euro per l'installazione di un ripetitore?".

Paglieres isolata sin dal 2008. Il sindaco: "Più servizi alle aree montane"

L'isolamento della frazione arriva quindi da lontano, e le prime segnalazioni dei cittadini - con la richiesta di risoluzione del disagio proprio tramite l'installazione di un ripetitore - sono datate al 2008. Nel 2018, poi, è tata prodotta una partecipata raccolta firme rimasta apparentemente inascoltata.

La mancanza di servizi tocca ovviamente anche la connettività internet, del tutto negata.

"Siamo perfettamente a conoscenza della situazione di disagio che si vive in frazione Paglieres - ha detto il sindaco di San Damiano Macra, Giorgio Gianti - , dove i ripetitori mancano del tutto. I piccoli comuni di montagna si trovano, in questi casi, a doversi rapportare con grosse aziende e realtà imprenditoriali a livello nazionale, che sono quelle che prendono le decisioni: autonomamente non possiamo intervenire, e facciamo spesso fatica anche solo a capire con chi parlare".

"Ovviamente noi auspichiamo la copertura telefonica e internet su tutto il territorio. Speriamo, a livello nazionale, che s'imbastisca un discorso più serio e approfondito sulle necessità delle aree montane. Se le si vuole ripopolare bisogna rendere fruibili i servizi per i residenti attuali ed eventualmente futuri" ha concluso Gianti.