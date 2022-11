Impianti sportivi comunali a Busca: avviata la gara per la gestione del bar-ristorante

Il Comune ha bandito la gara per la concessione della gestione del bar-ristorante a servizio degli impianti sportivi comunali Ing. Ferrero. Dopo aver provveduto al completo rifacimento dell’immobile, il Comune cerca i migliori gestori per la ricettività, secondo una serie di richieste che riguardano tutti gli aspetti dell’accoglienza. Le domande devono pervenire entro il prossimo 28 novembre. L’apertura dei plichi avrà inizio alle ore 15 del 30 novembre. Requisito inderogabile è che preliminarmente alla formulazione della domanda avvenga un sprolungo ai locali da parte dei partecipanti alla gara.



“Questa nuova realizzazione – dice l’assessore allo Sport Diego Bressi - si inserisce nel complesso di interventi che il Comune ha realizzato recentemente per il rinnovo e l’ammodernamento della cittadella sportiva, vitale centro cittadino di aggregazione e sede di diverse associazioni sportive, dal calcio alla pallavolo, dalle bocce al tennis, fra cui il nuovo campo da calcio in sintetico e i diversi lavori per il risparmio energetico negli edifici. Ora, a servizio del centro sportivo in piazza Grande Torino manca soltanto l’apertura del bar, il quale, grazie al completo restyling, è omologato anche come ristorante: una scelta fortemente voluta dal Comune per offrire la migliore accoglienza a tutti i fruitori degli impianti”.



La concessione avrà la durata di anni nove anni.



Informazioni e precisazioni: ufficio tecnico Comune di Busca, responsabile del procedimento Moi Giuseppe, tel. 0171.948601.

Eventuali quesiti potranno essere richiesti tramite PEC al seguente indirizzo:

comune.busca@legalmail.it. Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno pubblicate tramite FAQ sul sito del Comune www.comune.busca.cn.it .