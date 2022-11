Come funzionano i segnali crittografici nel terminale Cryptorobotics?

Il trading di criptovaluta sta guadagnando un enorme slancio poiché oggi il processo di trading è molto più semplice e anche i trader che non hanno esperienza possono trarre profitto da questo tipo di attività.

Tutto ciò è dovuto al fatto che i trader possono negoziare non solo manualmente, dove sono richieste le competenze e le conoscenze appropriate, ma anche entrare nelle negoziazioni utilizzando strumenti algoritmici.

Uno dei migliori strumenti è considerato segnali crittografici. Questa funzione è rappresentata sulla piattaforma di trading Cryptorobotics e semplifica enormemente l'intera esperienza di trading e aiuta i trader a entrare negli scambi riducendo al minimo il rischio. Prima di darvi una guida completa su come utilizzare i segnali crittografici su questa piattaforma, diamo un'occhiata più da vicino a cosa significa questa funzione e come funziona.

Cosa sono i segnali crittografici?

I segnali crittografici sono uno strumento algoritmico progettato per entrare nelle negoziazioni secondo le previsioni degli analisti generate dall'analisi. L'essenza di questa funzione è che l'analista riferisce a un trader su possibili scambi redditizi su scambi crittografici. Gli ordini possono essere eseguiti automaticamente impostando tutti i parametri in base alla previsione dell'analista o è possibile modificare l'impostazione in base alle proprie preferenze. La funzione "Segnali di trading" può essere adatta sia ai principianti che ai trader esperti. Questo tipo di trading algoritmico aiuta i trader esperti a risparmiare tempo per scoprire nuove strategie di trading redditizie e acquisire competenze e conoscenze nel trading crittografico per i neofiti. Inoltre, questa funzione automatizza completamente il processo di trading crittografico e rende facile generare un profitto e mitigare tutti i rischi.

I migliori segnali crittografici

I migliori segnali crittografici sono presenti sulla piattaforma di trading Cryptorobotics. Diamo un'occhiata più da vicino a loro.

Canali di analisi Scambi crittografici La quantità generale di segnali crittografici La quantità di segnali crittografici eseguiti con successo Profitto medio al mese Profitto medio Prezzo di abbonamento al mese

Cryptorobotics Binance, Bybit, Binance_futures, Bybit_Inverse, OKEX 865 585 17.75% 3.65% $11 Cryptoleks Signals Binance, Bybit, Bybit_Inverse, Binance_futures 536 358 22.03% 5.16% $11

Bitmind Signals Binance, Binance_futures, Bittrex 434 261 15.48% 6.3% $11 Quasar Signals Binance, Bybit, Gete.io, OKEX, Bitfinex, Huobi, Kraken, Poloniex 256 111 59.83% 11.49% $20.01 Trend up Gete.io, Binance, Bitfinex, Binance_futures, Bittrex, Bybit_Inverse, OKEX 737 560 51.35% 4.17% $19.04

Come utilizzare i segnali di trading sulla piattaforma Cryptorobotics?

Per iniziare a utilizzare i segnali di trading sulla piattaforma Cryptorobotics, ogni trader dovrebbe implementare questi passaggi.

· Iscrive

· Sceglie il "Algotrading"

· Poi, clicca su "Signal Trading"

Una volta completati questi passaggi, riceverà l'accesso all'elenco dei canali di tutti gli analisti e alle statistiche sull'esecuzione dei loro segnali.

Ci sono due pulsanti disponibili: All Channels e My Channels

Per visualizzare l'intero elenco dei canali degli analisti, è necessario cliccare sul pulsante “All Channels". Se si desidera visualizzare i canali a cui si è abbonati, è necessario cliccare sul “My Channels”.

· Seleziona un canale e iscriviti a uno di essi.

Vale la pena notare che Cryptorobotics consente al suo utente di utilizzare sconti e codici promozionali per l'utilizzo di segnali crittografici gratuitamente per un certo periodo. Qui i commercianti possono copiare questo codice promozionale FreeSignal per utilizzare Cryptoroborics Signal Channel gratuitamente per 7 giorni.

· Imposta il segnale crittografico selezionato in un clic e avvia il processo di trading.