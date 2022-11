Alpini, un intenso anno di attività per gli oltre 50 gruppi della sezione Ana di Mondovì [FOTO]

Sabato 5 novembre, nei locali Confcommercio Ascom di piazza Roma 2 a Mondovì, si è tenuta la tradizionale annuale assemblea dei capigruppo dei 53 gruppi Alpini che costituiscono la sezione di Mondovì, collocati in 37 comuni delle Valli Pesio, Ellero, Maudagna, Corsaglia, Casotto, della Langa e Pianura Monregalese fino a raggiungere i paesi della Valle Bormida e della Valle Uzzone, in rappresentanza degli oltre 2.500 associati iscritti al sodalizio.

L'annuale riunione si svolge normalmente nella prima settimana di novembre e rappresenta un momento importante per l’Associazione Nazionale Alpini (Ana) Monregalese, occasione di confronto, condivisione e valutazione dell’operato del consiglio direttivo, offrendo l’opportunità di riflettere sulle finalità dell’Ana del proprio operare, ci “obbliga– come ha detto il presidente Armando Camperi – a ripercorrere e a ripensare a quel che è stato fatto nell’anno in corso, a chiederci se abbiamo operato bene, se potevamo fare di più, per l’associazione, alla quale, pur dopo tanti anni di militanza, siamo sempre orgogliosi di continuare a far parte".

L’onore alla bandiera, il ricordo dei soci alpini, aggregati e familiari che sono andati avanti, la nomina per acclamazione degli Alpini Gianfranco Abbate (segretario) e del generale Enrico Mellano (presidente dell’Assemblea) hanno dato il via ai lavori, a cui hanno fatto seguito il saluto del presidente della Sezione e del consigliere nazionale A.N.A. Gianpaolo.

Anche il sindaco di Mondovì Luca Robaldo era presente all’importante appuntamento portando il suo saluto personale e dell’intero Consiglio Comunale, ringraziando gli Alpini per tutto quanto fanno per i propri paesi, per la comunità, impegnati sia nel sociale sia nella protezione civile.

Il primo cittadino ha anche ricordato l’importante appuntamento del gennaio prossimo, il ricordo solenne dell’80° Anniversario della battaglia di Nowo Postojalowka combattuta in terra di Russia, che vide l’annientamento della Divisione Alpina Cuneense.

Nella sua relazione morale il presidente della sezione Armando Camperi ha ripercorso i momenti più importanti e significativi dell’attività sezionale tracciato le linee guide per il prossimo anno. "L’anno che a breve si concluderà - ha detto il presidente – così ricco di attività e iniziative, sarà ricordato soprattutto per un traguardo estremamente significativo il 150° anniversario della fondazione delle truppe alpine a Napoli, dove il 15 ottobre 1872 il re Vittorio Emanuele II firmò l’atto costitutivo del corpo. Nei giorni 14 e 15 ottobre anche la nostra sezione era presente alle cerimonie ufficiali organizzate dall’Ana e dall’Esercito. Una folta rappresentanza di consiglieri, capigruppo e alpini si è distinta, fra le delegazioni più numerose, il 'Mondvì', ancora una volta è stato 'ardì'”.



Il 2022 non era iniziato bene dal punto di vista sanitario, con il primo trimestre caratterizzato ancora da importanti restrizioni sanitarie, che di fatto avevano impedito per il secondo anno consecutivo la manifestazione solenne già rimandata nel 2021 in ricordo della campagna di Russia e in particolare della battaglia di Nowo Postojalowka.

Ricorrenza che non è stata trascurata, ma nel rispetto delle normative sanitarie, sono state ricordate le vittime della terribile vicenda con la celebrazione della Santa Messa officiata da monsignor Egidio Miragoli, vescovo di Mondovì, alla presenza di un buon numero di alpini, dei vessilli di Ceva, Cuneo, Saluzzo e Savona, e di molti gagliardetti dei gruppi unitamente a rappresentanti degli enti locali, delle associazioni presenti sul territorio (Croce Rossa, associazioni d’arma, del Memoriale della Divisione Alpina Cuneense), e con la gradita presenza del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Poi il graduale ritorno alla normalità: a fine marzo, si è svolta al Palaterme di Lurisia l’assemblea dei delegati, mentre nella prima domenica di aprile, è stato attribuito all’Ana di Mondovì un nuovo importante ed apprezzato riconoscimento: la seconda cittadinanza onoraria conferita dall’amministrazione comunale di Frabosa Sottana e dal sindaco Adriano Bertolino, in concomitanza all’inaugurazione del monumento ai Caduti in frazione Pianvignale.

Da allora a oggi un susseguirsi continuo di appuntamenti, praticamente ogni domenica anche con appuntamenti concomitanti, fra tutti, ovviamente l’adunata nazionale a Rimini seguita purtroppo da polemiche pretestuose, ingiuste e sgradevoli, a tutti ben note.

Sono molti, per contro, i ricordi piacevoli, legati a eventi e manifestazioni che si sono svolti nel corso dell’anno: la partecipazione in gran numero al Raduno del 1° raggruppamento ad Ivrea, la camminata con i muli ai Vernagli, le feste alpine a Mongrosso, alla Navonera, alla Balma, la camminata al Santuario del Todocco in Valle Bormida, la partecipazione alla “storica” manifestazione a Paspardo in Val Camonica, le feste dei gruppi e le ricorrenze di fondazione di varie sezioni.

"Sono particolarmente fiero – ha rimarcato il presidente – della recente festosa e partecipata adunata sezionale a Cortemilia, dove il gran numero di partecipanti ha testimoniato il forte legame tra gli Alpini del Monregalese e quelli della Valle Bormida, importante componente della nostra Sezione. Un incontro improntato sui valori dell’amicizia genuina e calorosa. Finalmente tanti Alpini dei gruppi della nostra Sezione a festeggiare non solo gli Alpini di Cortemilia, che hanno ricordato i novantanni di fondazione del gruppo, ma anche gli Alpini di Castelletto Uzzone, Levice, Gorzegno, Perletto e Prunetto che con dedizione e generosità hanno collaborato con Cortemilia per la perfetta riuscita di una Sezionale che sono sicuro resterà negli annuali. L’augurio, che analogo successo, possa ripetersi il prossimo anno al raduno del quarto raggruppamento previsto a fine maggio a Gorzegno così come sempre in tema di auspicato successo, è stato rivolto il migliore augurio anche agli alpini di Benevagienna che hanno ricevuto la stecca dal gruppo di Cortemilia per l’organizzazione della festa sezionale ai primi di settembre 2023".

Ma oltre alle feste altri momenti hanno contrassegnato positivamente la vita dell’Ana monregalese: la grande adesione alla raccolta fondi promossa a favore delle popolazioni colpite dalla guerra in Ucraina, il cui ricavato è stato versato alla sede nazionale che ha poi provveduto secondo necessità. L’adesione alla raccolta alimentare a sostegno del banco alimentare, la partecipazione al banco farmaceutico in aiuto alle famiglie in difficoltà economiche, l’attività della protezione civile, la nascita del coro sezionale, la dedizione del gruppo eventi e manifestazioni, del reparto salmerie, della segreteria, dei volontari del museo, del giornale sezionale.

A tutto questo si aggiunge la collaborazione tra gli Alpini in servizio del 1° Reggimento Artiglieria da Montagna di Fossano in occasione delle esercitazioni programmate nell’ambito “150 cime”, con Roccaforte Mondovì a fare da base logistica per le escursioni congiunte in val Pesio e in val Ellero.

Il 2022 è stato anche l’anno dei “Campi scuola”, 12 in tutt’Italia di cui uno, per la prima volta, anche in provincia di Cuneo, nel forte di Vinadio, a fine agosto, conclusosi sabato 3 settembre. Al campo hanno partecipato anche figli e nipoti di associati dell’Ana Monregalese, ragazzi, e ragazze, volenterosi e determinati, che fanno ben sperare per il futuro.

Poi l’emozionante e partecipata presenza di alpini e capigruppo alla cerimonia dell’arrivo della bandiera di guerra del Primo Alpini nella caserma Montegrappa di Torino.

La relazione morale si è conclusa con il ringraziamento del presidente a tutto il consiglio direttivo, alla segreteria a tutti quanti alpini e volontari si adoperano perché la sezione Alpini di Mondovì sia sempre all’altezza di quel “Mondvì Ardì” del quale siamo cosi fieri ed orgogliosi.

Terminata la relazione, ha fatto seguito il consueto dibattito, dove sono stati anche affrontati i temi relativi alla quota sociale (rimasta invariata), il calendario delle prossime manifestazioni, in primis la celebrazione in forma solenne a carattere nazionale del ricordo dell’80° anniversario della battaglia di Nowo Postojalowka in programma a Mondovì nei giorni dal 19 al 22 gennaio prossimi.

Le comunicazioni del presidente Camperi hanno concluso la riunione a cui ha fatto seguito la celebrazione nel vicino Santuario di San Filippo della Santa Messa in ricordo del 150°anniversario della Costituzione delle Truppe Alpine, a seguire il momento conviviale in amicizia nella sede del gruppo di San Giovanni dei Govoni.