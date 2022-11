Il IV novembre a Fossano con la quinta edizione di "Caserme in Piazza".

La ricorrenza del IV Novembre, festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate, ha visto a Fossano la quinta edizione della manifestazione "Caserme in piazza".

Il corteo ufficiale si è poi staccato dal bastione nord per percorrere la centrale via Roma fino al municipio, dove, attraverso l'area pedonale di via Cavour, ha raggiunto piazza Castello e il monumento a Carlo Emanuele II fondatore del corpo granatieri di Sardegna per l'omaggio solenne.

Alle 9.45 l'inaugurazione ufficiale di "Caserme in piazza" con l'orazione del sindaco Dario Tallone e delle autorità presenti e la lettura, da parte dei molti ragazzi delle scuole fossanesi presenti in piazza, di passi e poesie dedicati alla pace e alla gratitudine per i concittadini in divisa impegnati nel mondo per il ripristino della democrazia.