Le classi quinte dell’IC Papa Giovanni di Savigliano in visita alla Città dei Talenti di Cuneo

Nel mese di ottobre 2022 le classi VA, VB, VC, VD E VE dell’IC Papa Giovanni di Savigliano, plesso Borgo Pieve si sono recate in visita alla Città dei talenti di Cuneo, presso il Rondò dei talenti.

Un’occasione per esplorare le proprie aree di talento e il mondo delle professioni, accompagnati dagli orientatori delle Cooperative Orso e Itur che gestiscono la struttura.

Le 5 classi V sono inserite nella valutazione di impatto del progetto, che ha visto la realizzazione di un percorso di 4 incontri durante la classe IV sul talento e un percorso di 3 incontri durante la classe V sull’esplorazione delle professioni, intervallati da questionari volti ad analizzare il significato dell’esperienza e l’implementazione delle competenze cognitive.

Le attività sono state realizzate grazie al supporto degli insegnanti: Elena Fiorito, Cristina Mussano, Silvana Trabucco, Silvia Bosio, Alessandra Cattolico, Beniamino Bigatto, Dimitrj Abram.

Nel percorso i bambini hanno esplorato 6 aree di talento, scoprendo quelle in cui loro posseggono delle abilità e approfondito il mondo delle professioni, riflettendo sulle ciò in cui si sentono bravi e in cui li riconoscono bravi gli altri.

“E’ stato molto emozionante vedere lo sguardo dei bambini delle 5 classi quando abbiamo aperto alla Città dei talenti – dice Mariella Carta, l’orientatore che ha seguito le classi – era un momento che aspettavano da molto tempo e sono stati tutti quanti soddisfatti… qualcuno non vede l’ora di poter tornare”.

Il percorso vedrà anche il coinvolgimento delle famiglie, componente fondamentale della comunità educante nel percorso di crescita ed esplorazione dei bambini e delle bambine.

La Città dei Talenti è un progetto ideato da Fondazione CRC e selezionato e cofinanziato insieme a Impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. L’ente capofila è la Cooperativa Sociale O.R.So, con un ampio coinvolgimento di partner attivi in ambito educativo: Cooperative, Agenzie formative, Associazioni di categoria, Regione Piemonte, Ufficio Scolastico Territoriale e Fondazione Zancan. La Città dei Talenti si trova a Cuneo in via L. Gallo 1, all’interno del Rondò dei Talenti.

Per info: www.cittadeitalenti.it, info@cittadeitalenti.it cell. 347 1775214