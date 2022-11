Saluzzo, appuntamento con l’Egitto e il fascino della sua scrittura

Domani mercoledì 9 novembre, allo Spazio culturale piemontese di Saluzzo, in occasione del bicentenario e centenario di due importanti scoperte per l’archeologia egizia, si svolge il secondo degli appuntamenti per ricordare i 100 anni della scoperta della tomba di Tutankhamon ad opera di Howard Carter.

Alle 17 la conferenza "I geroglifici di Tutankhamon", traduzione in diretta della kv62 con l'esperto in filologia egizia Livio Secco di Cuneo, autore di numerosi libri sulla storia dell'Egitto antico e del primo dizionario italiano-antico egizio.

Ingresso libero.

Informazioni al numero 330 204153 o sul sito dello Spazio Culturale piemontese in corso Roma 4.