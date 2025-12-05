Un ferito nell’auto rovesciata a Bagnolo Piemonte. A Canale si ribalta un mezzo pesante

Una persona risultata ferita in modo non grave è l’esito dell’incidente stradale verificatosi questa mattina, venerdì 5 dicembre, in via Campiglione a Bagnolo Piemonte.

Poco prima delle 9 la chiamata ai soccorsi per quell’auto uscita di strada autonomamente e quindi rovesciatosi lungo la strada che corre in centro paese.

Sul posto sono intervenuti un’équipe del servizio regionale di soccorso 118 insieme ai vigili del fuoco volontari giunti dal distaccamento di Barge, che hanno aiutato la persona a guadagnare l’uscita dall’abitacolo prima di consegnarla alle cure dei sanitari e al trasporto in ospedale per accertamenti.

CAMION FUORI STRADA A CANALE

Nessun ferito, invece, nell’incidente che prima delle 8 di questa mattina ha visto un mezzo pesante ribaltarsi nel fosso che affianca la carreggiata lungo corso Rodilhan a Canale, nel tratto della strada regionale 29 Alba-Torino che corre all’esterno del paese in direzione Montà.

In questo caso si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo, la cui corsa è terminata comunque fuori dalla sede stradale.