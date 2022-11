Amilcare Merlo "esempio di intelligenza, generosità e visione": il cordoglio del territorio

La notizia della morte di Amilcare Merlo ha fatto rapidamente il giro della Granda.

E iniziano ad arrivare anche i primi messaggi di cordoglio da parte dei rappresentanti delle istituzioni.

La sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, ha voluto esprimere le sue condoglianze alla famiglia, ricordando il cavaliere come un uomo che ha dedicato la sua vita alla famiglia, all'impresa e al territorio. "E' una grande perdita per tutti. Amilcare Merlo è stato una figura preziosissima, assieme alla sua famiglia, per la nostra provincia. Era cittadino onorario di Cuneo, ci tengo a ricordarlo. Tutto in lui è stato un esempio di intelligenza, generosità e visione".

"Ho una tristezza nel cuore che difficilmente riesco a spiegare". Inizia così Ferruccio Dardanello, per anni presidente della Camera di Commercio di Cuneo. "Per me Amilcare non era solo un amico. Con lui negli anni ho affrontato e risolto tanti problemi; era un uomo di spirito e intelligenza, di grande visione strategica- Ha fatto tantissimo per questa terra che tanto amava e cha ha contribuito a rendere grandissima nel mondo. Ci mancherà un riferimento; serviranno tante generazioni per trovare un uomo di così grande intelligenza e spessore come l'ingegnere Amilcare Merlo. Tutta la comunita deve essere in lutto, senza di lui saremo tutti più soli".



Non manca il ricordo di Mauro Gola, presidente di Confindustria Cuneo e attuale presidente della Camera di Commercio. "Che brutta giornata per la nostra provincia. Se ne va un grande imprenditore, in grado di realizzare progetti e idee uniche. Con le sue capicità e con la sua passione sapeva unire. E' una cosa che ho sempre ammirato in lui. Quello che ha fatto non sta a me raccontarlo: ha contribuito allo sviluppo non solo economico ma anche sociale e civile della provincia, era più verso il benessere che verso lo sviluppo e lo ha sempre dimostrato nei fatti. In questo è stato un imprenditore modernissimo".

“Con Amilcare Merlo l’economia cuneese perde un altro dei suoi pilastri. Sono profondamente addolorato per la scomparsa di un grande imprenditore e di un uomo per bene”. Così il Senatore Giorgio Maria Bergesio commenta la scomparsa, avvenuta questa mattina, del cavaliere Amilcare Merlo, fondatore e presidente, con la sorella Natalina, morta un anno fa, del Gruppo Merlo di San Defendente di Cervasca, impresa storica del Cuneese e leader in tutto il mondo del settore della produzione di macchine operatrici telescopiche. Fondata nel 1964, oggi l’azienda conta circa 1.500 dipendenti ed una produzione di oltre 7mila macchine l’anno.

“Il Gruppo Merlo è un’azienda ormai cresciuta e stimata a livello internazionale, ed annovera numerosi premi per l’innovazione delle sue macchine. Ma nonostante la crescita esponenziale, grazie alla famiglia Merlo il Gruppo è rimasto molto legato al nostro territorio che ha contribuito a far conoscere in tutto il mondo grazie al successo delle sue produzioni”, afferma Bergesio, che conclude: “Imprenditore lungimirante e visionario, Amilcare Merlo considerava i dipendenti come una famiglia allargata e si è sempre distinto per il suo legame con il Cuneese: ricordo ad esempio quando fu in prima linea per l’aeroporto di Levaldigi con l’iniziativa che permise allo scalo cuneese di sopravvivere. Per tutti noi la sua scomparsa rappresenta una grave perdita. Sono vicino alla sua famiglia, alla moglie Denise e ai figli Cristina, Paolo, Silvia, Andrea e Marco, ai quali esprimo le mie più sentite condoglianze”.

Il presidente della Provincia, Luca Robaldo: “La Granda piange uno dei suoi più grandi imprenditori, un vero capitano d’industria che ha dato lavoro e ricchezza a Cervasca, alla provincia di Cuneo e a tutto il Paese, con l’intuizione di brevetti e la produzione di macchinari all’avanguardia nel settore. Esprimo il cordoglio alla famiglia, ai dipendenti dell’azienda e ai figli che sapranno portare avanti l’attività con lo stesso impegno e capacità”.

Enzo Garnerone, sindaco di Cervasca e dipendente della Merlo dal 1992: "La comunità cervaschese esprime il suo cordoglio e il suo dolore, oltre che le condoglianze alla famiglia. Lo sviluppo del nostro territorio è dovuto anche alla presenza dell'azienda Merlo, che ha reso prospero il nostro comune, consentendone lo sviluppo e la crescita."

Come dipendente del Gruppo, evidenzia una cosa che ha detto spesso anche in pubblico: "La Merlo è una buona palestra di vita. Per me lo è stata sicuramente. E' un'azienda che pretende molto, ma forma il carattere. Il presidente Merlo era punto di riferimento per tutti".

“Con Amilcare Merlo l’economia cuneese perde un altro dei suoi pilastri. Sono profondamente addolorato per la scomparsa di un grande imprenditore e di un uomo per bene”. Così il Senatore Giorgio Maria Bergesio commenta la scomparsa, avvenuta questa mattina, del cavaliere Amilcare Merlo.

“Imprenditore lungimirante e visionario, Amilcare Merlo considerava i dipendenti come una famiglia allargata e si è sempre distinto per il suo legame con il Cuneese: ricordo ad esempio quando fu in prima linea per l’aeroporto di Levaldigi con l’iniziativa che permise allo scalo cuneese di sopravvivere. Per tutti noi la sua scomparsa rappresenta una grave perdita. Sono vicino alla sua famiglia, alla moglie Denise e ai figli Cristina, Paolo, Silvia, Andrea e Marco, ai quali esprimo le mie più sentite condoglianze”.