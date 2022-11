Il soccorso alpino recupera due escursionisti genovesi nel vallone di Canosio

Si è concluso alle 22 di ieri (sabato 12 novembre) il recupero di due escursionisti in valle Maira.



Genovesi, sono partiti da Grange Selvest nel vallone di Canosio per raggiungere i laghi Oserot. Hanno, però, perso traccia del sentiero e allertato il SASP.



I tenici della sezione dronerese hanno raggiunto i due escursionisti e li hanno riaccompagnati a valle. Per fortuna, illesi.