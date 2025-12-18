Cede un ramo in via Carlo Boggio: intervento dei Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco intorno alle 19.45 di oggi, giovedì 19 dicembre, in via Carlo Boggio a Cuneo, dove è stato segnalato un problema a un albero, con ogni probabilità dovuto al cedimento di un ramo.
La strada era stata recentemente interessata da lavori di potatura: gli alberi risultano infatti sfoltiti, circostanza che potrebbe aver limitato le conseguenze dell’episodio.
Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e verificare le condizioni della pianta. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte né danni a veicoli o strutture.