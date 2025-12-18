 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 18 dicembre 2025, 19:57

Cede un ramo in via Carlo Boggio: intervento dei Vigili del Fuoco

L’allarme è scattato nella serata di giovedì 19 dicembre. Nessun ferito né danni a persone o cose

L'intervento dei Vigili del Fuoco

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco intorno alle 19.45 di oggi, giovedì 19 dicembre, in via Carlo Boggio a Cuneo, dove è stato segnalato un problema a un albero, con ogni probabilità dovuto al cedimento di un ramo.

La strada era stata recentemente interessata da lavori di potatura: gli alberi risultano infatti sfoltiti, circostanza che potrebbe aver limitato le conseguenze dell’episodio.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e verificare le condizioni della pianta. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte né danni a veicoli o strutture.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium