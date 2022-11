Emozionante concerto a San Michele Mondovì con le corali “Due Torri-Monica Tarditi" e "Convivio"

La parrocchiale sanmichelese ha ospitato il concerto della corale "Due Torri Monica Tarditi", diretta dal maestro Daniele Bouchard e il coro "Convivio" di Sanfrè, diretto da Sara Lacitignola.

"Un momento molto particolare ed emozionante - ha detto Raffaella Roà a nome della corale "Due Torri" - questa rassegna è stata fortemente voluta, anni addietro, dalla nostra Monica, fondatrice e direttrice della corale per tanti anni, che è sempre presente nei nostri cuori. Ci teniamo a ringraziare di cuore il coro Convivio di Sanfrè che ha accettoto il nostro invito e condivide con noi la voglia di far conoscere i nostri territori attraverso il canto. Un grazie poi a don marco Giordanengo che ci ha aperto le porte della parrocchia, al sindaco Domenico Michelotti e a tutta l'amministrazione comunale che mette a disposizione tutto l'anno la sala dove ogni martedì sera ci troviamo per le prove. Un grazie poi alla pro loco e al suo presidente Andrea Demagistris, con cui speriamo di poter riprendere a collaborare dopo gli anni delle pandemia, agli alpini con con il presidente Teresio Uberti per la presenza costante e a tutte le associazioni locali".

Due belle esposizioni quella del "Convivio" e "Due torri" che, dopo aver eseguito brani spaziando dal sacro al popolare, hanno concluso il concerto eseguendo insieme "Signore delle cime".

Per l'occasione la corale "Due Torri" ha anche eseguito "Montagne del me Piemont" di Giuseppe Farassino, che sarà inserita all'interno dell'archivio Pandemos, presentanto lo scroso fine settimana (leggi qui), nato dall’idea di censire, attraverso digitalmente, tutti i gruppi musicali della Granda che cantano in piemontese.

Al termine del concerto le due corali hanno animato con canti la S. Messa celebrata da don Giordanengo.