Saluzzo, incontri d’autore: riscopriamo Silvio Pellico

Le iniziative per valorizzare Silvio Pellico a cura della Delegazione FAI Saluzzo, ripartono con due appuntamenti autunnali che si terranno nella Sala degli Specchi, nella ex Caserma Musso ora identificata come il “Quartiere”, in piazza Montebello 1.

Si parte con la presentazione di una città che più volte vide ospite Silvio Pellico e suoi amici e che nell‘800 ebbe una particolare fioritura artistica e culturale: Savigliano.

L’incontro è in programma venerdì 18 novembre alle 16,30 ed ha come oggetto la presentazione, a cura della sua autrice Rosalba Belmondo, del volume più importante scritto sulla storia architettonica di “Savigliano. Un millennio tra arte, storia e cultura”, edito da L'Artistica Editrice”. Grazie ad oltre 600 immagini e capitoli di assoluto rigore scientifico, sarà possibile riscoprire la storia millenaria della città, tra torri e campanili, edifici, ville, piazze e musei che caratterizzano il centro storico e il territorio comunale, ammirare le volte decorate delle chiese e le opere dei valenti artisti locali.

Rosalba Belmondo è stata direttrice per trent'anni del Museo Civico di Savigliano, autrice di numerose pubblicazioni dedicate alla città e profonda conoscitrice dei suoi aspetti culturali, storici e artistici.

Il secondo incontro sarà martedì 6 dicembre, alle 17 sempre nella stessa sede ( Salone degli Specchi, ex Caserma Musso): Fulvia Viola con Lionello Nardo parlerà di “Turismo risorgimentale, Silvio Pellico turista romantico” .

Per entrambi gli incontri il contributo minimo volontario è di 3 euro. Prenotazioni al numero telefonico 370 3069 154 -Info: saluzzo@delegazione.fondoambiente.it.

