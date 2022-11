Memoria storica AFP inaugura una targa in ricordo delle vittime droneresi morte nei lager

Lo scorso mercoledì 9 novembre alle ore 11, di fronte al CFP “Don Michele Rossa” un buon numero di persone ha partecipato all’inaugurazione della targa in ricordo dei 6 droneresi morti nel 1945 nel campo di Mauthausen deportati per motivi politici: Allemandi, Bevione, Coalova, Lantermino, Lugliengo e Marchiò.



E’ presente l’Amministrazione Comunale : rappresentata dal Vicesindaco Mauro Arnaudo, dall’ l’Ass. Carlo Giordano e dall’Ass. Maria Grazia Gerbaudo; la Fondazione CRC rappresentata dal consigliere generale Maurizio Risso; la fondazione Allemandi nella persona del Presidente Adolfo Cesano, l’ ANPI rappresentata dal Signor Gino Scaglione e dal Signor Viano; Sergio Declementi nella sua duplice veste di autore di bei volumi e di appassionato di storia locale, l’Istituto Comprensivo di Dronero rappresentato dalla Dirigente Vilma Bertola e Elda Gottero Presidente di Voci del mondo.





Il Direttore generale dell’AFP, Ingrid Brizio, saluta e ringrazia tutti i presenti e sottolinea l’importanza della rete di attori coinvolti, a testimonianza del significato educativo della memoria storica.



I ragazzi dell’AFP, coordinati dagli insegnanti Civalleri e Borra, spiegano le attività che hanno caratterizzato il progetto “Take Care”, finanziato dalla Fondazione CRC. La realizzazione di una targa, che riproduce, attraverso il QR CODE, sia in italiano che in inglese, la penosa storia dei cinque droneresi deportati.



Letteralmente: “Prendersi cura del territorio anche attraverso la memoria storica, con una modalità facilmente fruibile da cittadini e turisti”- spiega la neo Direttrice del CFP Don Rossa, Laura Demaria – che ricorda l’illustre storia di Dronero dal 1400 ai tristi episodi bellici, sottolineando l’importanza e la responsabilità educativa, di insegnare ai giovani, tutto ciò che è accaduto, compresi gli avvenimenti dolorosi, dai quali è possibile trarre utili insegnamenti.



I ragazzi attenti e partecipi hanno ascoltato con interesse la narrazione storica degli avvenimenti (fatta da Sergio Declementi); il ricordo commovente e appassionato di Pietro Allemandi, tracciato dal Presidente Cesano che valorizza gli effetti tuttora benefici del lascito testamentario; il racconto della resistenza partigiana disegnato da Luigi Scaglione; la voce delle scuole (nelle parole della Dirigente Bertola), che in rete, sono attente al tema di educare al rispetto del territorio e della sua memoria, generando cittadinanza attiva.

Particolarmente commoventi le testimonianze dei parenti superstiti dei deportati politici: Franca e Laura Marchiò hanno ricordato il nonno Magno, che non hanno conosciuto, attraverso i racconti della nonna, con evidente sofferenza celata da un profondo orgoglio. Nicola Coalova ha ricordato il prozio Cristoforo (fratello del nonno), che insieme al socio Lantermino, era titolare della tipografia ancor oggi gestita dalla famiglia.





Il messaggio: “Ricordare per non commettere gli stessi errori e per imparare dagli eventi tragici della storia di un territorio” il significato è stato il filo rosso che ha unito i pensieri di tutti i presenti.



Infine Don Giovanni Banchio, dopo aver fatto riflettere sui temi cardine della MEMORIA e della PACE ha concluso con una benedizione molto singolare e coinvolgente. Tutti i presenti sono stati invitati a sfilare, in silenzio, toccando l’asta di ferro che sorregge la targa, come a dire: “Io ho compreso, io partecipo, io riconosco il Vostro sacrificio”.



Si è trattato di un momento importante nel quale la Scuola ha svolto bene il suo ruolo, mettendo a valore l’impegno della Fondazione CRC e coinvolgendo tutti i principali attori del territorio, che con empatia e con affetto hanno applaudito i ragazzi dell’AFP.