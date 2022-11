Saluzzo, gli “Abbracci” sono un posto perfetto da abitare: secondo spettacolo per bambini e famiglie

A esibirsi sul palcoscenico del Magda Olivero, domenica 20 novembre per la rassegna di teatro per bambini e ragazzi “Un sipario tra cielo e terra, grandi e piccini a teatro”, la 20ª edizione a Saluzzo, sarà la compagnia “Teatro Telaio” in “Abbracci”.

Uno spettacolo che ricorda ai bambini l’importanza di questo gesto di immenso affetto, dopo un periodo storico in cui la distanza è diventata normalità. L’appuntamento è alle 17.

Gli abbracci sono un posto perfetto in cui abitare. Due Panda stanno mettendo su casa, ognuno la propria. Si incontrano. Si guardano. Si piacciono. E poi? Come si fa a esprimere il proprio affetto? Come far sentire all’altro il battito del proprio cuore? Come si può condividere il bene più prezioso? E’ necessario andare in una scuola speciale: una scuola di abbracci. Perché con gli abbracci si possono esprimere tante cose: ci si fa coraggio, si festeggia una vittoria, la gioia di un incontro o la speranza di ritrovarsi quando si va via.

E così i nostri due Panda imparano a manifestare le proprie emozioni, fino a condividere la più grande di tutte, quella che rende colorato il mondo e fa fiorire anche i bambù.

Lo spettacolo è il secondo del cartellone “Un sipario tra cielo e terra” organizzata al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo da Ratatoj Aps, Compagnia il Melarancio e Comune di Saluzzo ed è consigliato per un pubblico di età superiore ai 3 anni.

Biglietto 6 euro, ridotto 5 euro sotto i 10 anni, gratuito sotto i 3.

Tutte le attività proposte sono accessibili su ruote (da disabili e da passeggini). I biglietti saranno acquistabili al botteghino del teatro a partire dalle 16. Info:

www.cinemateatromagdaolivero.it

o alla mail melarancio biglietteria@melarancio.com.