Saluzzo, ricompletato il "Sentiero della Costituzione" nel giardino Matteo Olivero, dopo il danno ad uno dei rulli

"Ieri abbiamo sostituito uno dei clindri formanti “Il sentiero della Costituzione" nel giardino Matteo Olivero, lo spazio verde a lato della chiesa di San Bernardino - annuncia la vicesindaca Francesca Neberti- ricordando il valore dell' installazione dedicata alla riflessione civica e alla condivisione dei valori costituzionali.

Era stato danneggiato casualmente, probabilmente per un tiro di pallone, alcuni mesi fa e nella sequenza dei rulli trasparenti in plexiglass che riportano i 12 principi fondamentali della Carta Costituzionale italiana, si riferisce all’articolo 7 che sancisce l'indipendenza e la sovranità dello Stato e della Chiesa cattolica.

La sostituzione ha richiesto tempo per la difficoltà di realizzarlo in quel materiale.

L’installazione, inaugurata nel 2018, è un piccolo libro trasparente da percorrere, far girare e in cui entrare riflettendo sugli articoli costituzionali, immersi nell’ambiente circostante, tra il verde degli alberi e i fili d’erba.

“Un’opera che include, che accoglie, invece di respingere” aveva sottolineato Lorenzo Griotti, autore con Alessandro Midulla della realizzazione voluta dall' allora associazione "Giorgio Biandrata" e che ricorda, anche nel titolo, quella posta in mezzo al bosco che si dirige alla Scuola di Barbiana.

Il grazie dell’assessora Neberti va al team dell’ ufficio tecnico del Comune per il posizionamento del cilindro mancante e la pulitura degli altri 13, formanti il sentiero.