L'amministrazione comunale di Moretta insegna ai bimbi che essere gentili è un dovere

In occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, in programma il 13 novembre, il sindaco Gianni Gatti, il vicesindaco e assessore alla Gentilezza Emanuela Bussi con la giunta e l’amministrazione comunale di Moretta, hanno promosso una bella iniziativa che ha coinvolto le cuole del paese, dall'infanzia alle scuole secondarie di primo grado.

Gli alunni con i docenti hanno realizzato una serie di attività volte a sensibilizzare adulti e bambini sul comportamento della gentilezza dando prova di creatività unita ad attenta riflessione, che sono confluite infine in una mostra allestita sotto il porticato comunale domenica scorsa.

“La gentilezza dovrebbe essere l'abito quotidiano che ciascuno di noi indossa per donare atti di educazione, di solidarietà e cortesia”, afferma il sindaco Gatti.

“Desidero ringraziare a nome di tutta l'amministrazione – sottolinea l’assessore alla Gentilezza Emanuela Bussi - , la dirigente Paola Maniotti, le referenti dei plessi, le docenti e gli alunni che hanno collaborato e partecipato attivamente alla proposta avanzata. In una società sempre più frenetica, credo che fare un sorriso a chi si incontra, rivolgere un saluto, stringere la mano, guardare negli occhi chi parla sono comportamenti gentili che generano benessere all'interno della comunità. E fondamentale allora educare alla gentilezza sempre ed in ogni circostanza”.

L'amministrazione, in segno di ringraziamento per le attività svolte dai ragazzi e per i messaggi donati alla comunità, ha donato dei libri alle scuole la cui tematica è quella propria della gentilezza.