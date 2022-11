Bra, un murales dedicato a Keith Haring, alla scuola dell’infanzia “Collodi”

È stato “inaugurato” lunedì 15 novembre, in occasione della giornata mondiale della Gentilezza, in presenza della dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Bra 1, Claudia Camagna e del sindaco di Bra, Gianni Fogliato, il nuovo grande murales che abbellisce il giardino d’ingresso della scuola dell’infanzia “Carlo Collodi” di Bra.

“Nella scuola dell’infanzia, avvicinare i bambini al colore e all’arte, in tutte le sue molteplici manifestazioni, significa aiutarli ad acquisire nuove modalità espressive ed un importantissimo strumento per la conoscenza e la rappresentazione del mondo - spiegano le insegnanti -. Come i grandi pittori, i bambini sentono quotidianamente il bisogno di rappresentare graficamente emozioni e sentimenti, e l’arte trova nei bambini un pubblico straordinariamente sensibile e recettivo, capace di emozionarsi e comunicare”.