Duo Eolian in concerto martedì 22 novembre alle ore 21 a Saluzzo

Martedì 22 novembre alle ore 21 si terrà presso la Scuola APM il concerto del Duo EOLIAN.

Composto dalla flautista Lucija Stilinović e dall’arpista Veronika Ćiković, il duo si è aggiudicato nell’ultima edizione del Concorso Internazionale Suoni d’Arpa il primo premio nella categoria di musica da camera con arpa. Al Duo è stato inoltre attribuito il Premio Città di Saluzzo che viene ogni anno assegnato a musicisti particolarmente meritevoli.

Veronika Ćiković è nata a Fiume nel 1997. Nel 2020 si è diplomata magna cum laude all’Accademia di Musica di Zagabria. Da solista è stata insignita di importanti premi a diversi concorsi, tra cui spicca il primo premio al Concorso internazionale giovani musicisti premio Antonio Salieri.

Lucija Stilinović è nata nel 1995 a Zagabria. Si è diplomata in flauto all’Accademia di Musica di Zagabria. È stata insignita di numerosi prestigiosi premi a concorsi internazionali, tra cui il primo premio assoluto al concorso della British Flute Society di Londra nel 2016. In veste di solista si è esibita con numerosi ensemble e orchestre in Croazia e all’estero.

Il concerto del Duo Eolian si terrà il 22 novembre, data rappresentativa nel mondo musicale poiché si celebra Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti; desiderio della Scuola è quello di celebrare questa ricorrenza ogni anno con un evento concertistico offerto al territorio.

Il concerto è realizzato in collaborazione con Associazione Italiana dell’Arpa e Salvi Harps.

Ingresso libero su prenotazione.