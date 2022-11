Storia e caratteristiche del castello di Verzuolo raccontati in una tesi di laurea

Dopo la presentazione della guida dedicata all’antica parrocchiale, l’Associazione per la tutela del patrimonio culturale verzuolese organizza un nuovo incontro dedicato ai beni storico-artistici del territorio. L’occasione è data dal lavoro di studio svolto da tre studenti universitari, Alex Barbero, Gerardo Bonito e Fabio Calosso i quali hanno svolto approfondite ricerche sul castello di Verzuolo.

L’A.C.V. in tale occasione ha offerto il proprio supporto nell’indirizzare i ricercatori verso le fonti storiche ed iconografiche ritenute più utili alla realizzazione dello studio. La ricerca ha poi costituito la tesi di laurea magistrale in Architettura per il Restauro e la Valorizzazione del Patrimonio discussa nei mesi scorsi presso il Politecnico di Torino con il titolo “Il castello di Verzuolo, un bene da riconnettere al patrimonio castellano saluzzese”.

“Il castello di Verzuolo, la cui origine risale al XI secolo – si legge nell’introduzione alla tesi – rappresenta uno degli esempi più significativi del patrimonio castellano saluzzese, testimone materiale di vicende storiche e fasi di trasformazione che ne fanno un palinsesto unico, all’interno di quel perimetro corrispondente all’antico Marchesato di Saluzzo. Situato in un contesto morfologico nel quale è inserito in posizione dominante, il castello rappresenta un vero e proprio simbolo identitario per i cittadini verzuolesi”.

Durante la serata saranno presentate le fasi storiche che lo hanno coinvolto: dalla sua fondazione ai primi interventi del fortilizio nel corso del XV e XVI secolo, da fortezza difensiva a dimora signorile (secoli XVI- XVIII); dall’immaginario neogotico fino al suo abbandono.

La tesi non si limita ad un lavoro di ricerca storica ma, utilizzando rilievi topografici, fotogrammetrici aerei e digitali, offre interessanti spunti per il restauro e per il recupero funzionale dell’edificio. Un lavoro che si rivelerà particolarmente utile ed attuale dal momento che il castello è stato recentemente acquisito.

Nel corso della serata, inoltre, saranno proiettate le numerose immagini degli interni, in parte ancora arredati, che gli architetti hanno potuto realizzare durante i sopralluoghi.

L’incontro, gratuito ed aperto a tutti, si svolgerà venerdì 18 novembre alle ore 20.45 presso Palazzo Drago.