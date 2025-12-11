 / Attualità

Attualità | 11 dicembre 2025, 18:11

Filippa Lagerbäck e Daniele Bossari a Carrù per gustare la colazione del contadino alla Fiera del Bue Grasso

I due noti conduttori televisivi hanno raggiunto il paese alla porta della Langa questa mattina presto, per poi visitare il Castello degli Acaja a Fossano

Il sindaco Nicola Schellino con Filippa Lagerbäck e il marito Daniele Bossari

Tra i tantissimi visitatori che oggi, giovedì 11 dicembre, hanno raggiunto Carrù per la 115^ edizione della Fiera del Bue Grasso c'erano anche Filippa Lagerbäck co-conduttrice di "Che tempo che fa" e il marito Daniele Bossari, noto conduttore e voce di Radio Deejay.

Sui social hanno condiviso la loro visita alla Porta della Langa, iniziata di buon mattino, con la sveglia alle 5, per gustare la colazione del contadino. 

Arrivati a Carrù hanno incontrato il sindaco Nicola Schellino e il vice Christian Sciolla, per raggiungere poi il Ristorante Moderno. Alle 6 salame, vino e ovviamente il carrello del bollito con tutti i migliori tagli e poi torta alle nocciole e zabajone. 

La loro visita in Granda, su invito dell'Atl del Cuneese, è poi proseguita a Fossano con la visita al Castello degli Acaja. 

Arianna Pronestì

