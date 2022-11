"Oh My Dog!" Siamo orgogliosi del risultato e di aver partecipato come sponsor dell'evento!

Ecco Starlight il labrador acquistato con i fondi raccolti in occasione dell'evento "Oh My Dog!", organizzato dai Lions nel mese di maggio a Cuneo!

Questo cane guida accompagnerà la Signora Sandra nelle sue attività quotidiane, permettendole di andare autonomamente dal dottore o di fare la spesa.



