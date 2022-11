A Bra il 25 novembre una camminata e delle letture per dire NO alla violenza sulle donne

Anche quest’anno, la Consulta per le Pari Opportunità di Bra organizza un evento in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il prossimo 25 novembre.

Parliamo di "Tutti in arancio: no alla violenza di genere": una camminata che parte alle 16.45 dalla piazza davanti al Municipio e prosegue per le vie della città. Alle 17.15 sarà inoltre inaugurata una panchina rossa donata dal Terziario Donna Confcommercio Cuneo.

Il percorso si concluderà al Polifunzionale, dove saranno proposte delle letture e degli sketch da parte di ragazzi del gruppo "Semplicemente noi", insieme Mary Perrone e Francesco Ippolito. Al termine, sarà offerta a tutti i presenti una bevanda calda.

"Come Consulta, saremo presenti portando con noi un ombrello arancione, simbolo dello spirito della camminata: proteggersi e proteggere le donne dalla violenza, in modo che la gente possa riflettere su questo tema - spiega la presidente Agata Comandé -. La violenza è infatti un problema profondamente radicato nel tessuto sociale che si manifesta in moltissimi modi. In quella fisica, che trova il culmine nel femminicidio, a quella psicologia, privando la donna dei propri diritti o impedendole di realizzare le proprie ispirazioni".

Si invitano tutti i partecipanti a indossare qualcosa di colore arancio.