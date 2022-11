Il Bagna Cauda Day 'sposa' il Mercato contadino Campagna Amica

Il Mercato Contadino di Campagna Amica Coldiretti Asti rinnova, anche per l’edizione 2022, la sua partecipazione portante al Bagna Cauda Day, in programma nei fine settimane dal 25 al 27 novembre e dal 2 al 4 dicembre prossimi.

“Quest’anno, il Mercato Contadino di Campagna Amica Asti si fa letteralmente in quattro per promuovere uno degli eventi clou della stagione autunnale e della tradizione gastronomica piemontese più sfiziosa apprezzata dai gourmet tra i più sopraffini – anticipa il direttore Coldiretti Asti Diego Furia. Anche per noi, il Bagna Cauda Day rappresenta una rinnovata occasione per promuovere, valorizzare e dar voce ad un piatto antico tra i più semplici e prelibati della nostra tradizione e, contestualmente, per esaltare i prodotti agroalimentari, l’ortofrutta di stagione e a km0 del nostro Mercato Contadino che, sempre, sa esprimere al meglio vocazioni, radicamento e passione per la terra astigiana”.

“Il Bagna Cauda Day - aggiunge il presidente Coldiretti Asti Marco Reggio, - è anche una splendida occasione culturale e di socializzazione da spendere di fronte ad un fumante foujot con in mano croccanti verdure di stagione e, nell’altra mano, con un buon calice di Barbera d’Asti”.

L’alleanza con l’Associazione Astigiani, promotrice dell’evento più iconico e profumato dell’autunno piemontese, si svilupperà in diverse occasioni.

Al Mercato Contadino: ortaggi di stagione, olio Evo e aglio per cucinare a casa la Bagna Cauda

Nel periodo del Bagna Cauda Day, il Mercato Contadino di Campagna Amica in corso Alessandria 271 ad Asti propone una vasta gamma di verdure di stagione, dai fondamentali cardi gobbi ai topinambur, dai cavoli alle cipolle cotte al forno e non solo, per tutti coloro che vogliono cucinarsi a casa l’intingolo più famoso della tradizione piemontese.

Sempre al Mercato Contadino di Campagna Amica è possibile scegliere tra le migliori etichette della selezione di Olio Extra Vergine di Oliva, in rappresentanza di tutte le regioni d’Italia, e di vini rigorosamente astigiani (circa 500 etichette di oltre 120 produttori locali), presso l’Enotecamica. Completano l’offerta: grappe, liquori spiritosi, distillati, prodotti da forno, formaggi, miele, carne Razza Piemontese, ortofrutta, farine e cereali antichi, paste fresche e confetture.

Il Mercato Contadino di Campagna Amica è aperto il mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 14.

L’EnotecAmica è aperta dal martedì al sabato in orario 9-19.

Bagna Cauda box

Bagna Cauda Box è la soluzione già pronta, porzionata per due persone e confezionata dal Mercato Contadino e dall’Enotecamica di Campagna Amica Asti da farsi spedire a casa, in Italia e nel mondo.

Bagna Cauda Box è una bella scatola in cartone contenente: un vasetto di Bagna Cuada (solo da scaldare), due fujot (fornellini in terracotta) per mantenere in temperatura la Bagna Cauda mentre si intingono le verdure, due candeline, una bottiglia di vino Barbera d’Asti docg e due originali bavaglioloni d’autore che, quest’anno, celebrano il Bagna Mundial.

Bagna Cauda Box è un’occasione speciale per una conviviale in famiglia, in coppia e con gli amici, oppure, per un originale e, certamente, apprezzato regalo. Il tutto a 40 euro esclusa la spedizione.

Bagna Cauda pronta e servita al Mercato Contadino di Campagna Amica Asti

Il Bagna Cauda Day, venerdì 25 novembre, sabato 26 novembre e sabato 3 dicembre, si celebra anche nel ristorante del Mercato Contadino di Campagna Amica Asti con una proposta a cura dei Cuochi Contadini.

Menu: Bagna Cauda con verdure di stagione a km0, uovo al tegamino, fettina di Fassone Razza Piemontese, dolce, acqua e caffè.

In omaggio il bavaglione d’artista.

Per chi lo desidera, il sommelier e wine-coach Paolo dell’Enotecamica consiglierà i vini migliori per l’abbinamento in tavola.

Quota cena: euro 28 esclusi i vini.

Info e prenotazioni: 337 1120058

La sede di Campagna Amica diventa hub logistico del Bagna Cauda Day

La sede di Campagna Amica, presso il Mercato Contadino di corso Alessandria 271, sarà anche punto di distribuzione e incontro tra l’Associazione Astigiani e i 150 titolari dei locali che aderiscono al Bagna Cauda Day. Nei giorni precedenti l’evento, tutti i ristoratori potranno ritirare i bavaglioloni d’autore in stoffa, da omaggiare ai bagnacaudisti, e gli altri materiali offerti dagli sponsor alleati del Bagna Cauda Day, direttamente in corso Alessandria 271.