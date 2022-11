Mondovì, il centrosinistra chiede 'un segale di speranza, pace e solidarietà'

la pandemia prima e ora la guerra in Ucraina hanno riportato paura, morte e povertà nel cuore del nostro continente, con pesanti conseguenze, non solo economiche, sulle famiglie, sulle aziende e sul tessuto industriale del nostro Paese. È necessario porre fine al conflitto, facendo tacere le armi, dando voce subito ai negoziati ed alla diplomazia.

In tal senso, riteniamo grave, oltre che irresponsabile, che le prime dichiarazioni e soprattutto i primi provvedimenti del nuovo Governo abbiano completamente trascurato questa vera emergenza nazionale, negando una risposta alle reali priorità della gente e, in particolar modo, delle persone più deboli e fragili, e abbiano invece alimentato un clima di odio e paura che avvelena la nostra società. La propaganda su ONG e porti, fatta sulla pelle di poveri e immigrati, non riesce a nascondere l’incapacità di occuparsi dei problemi concreti e quotidiani.

- Sulla costituzione del “controllo di vicinato”, chiediamo all’Amministrazione e a chi si occupa di questa iniziativa uno spirito collaborativo e inclusivo: il controllo di vicinato non deve alimentare divisioni, tensioni e paure all’interno della cittadinanza, ma deve al contrario coinvolgere tutti gli abitanti e promuovere cura, attenzione e senso di responsabilità nei confronti della comunità in cui vivono, per diventare non solo un presidio di sicurezza, ma strumento di cittadinanza attiva, soprattutto nei confronti delle persone più fragili, come anziani e disabili;