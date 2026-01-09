 / Attualità

Attualità | 09 gennaio 2026, 19:21

Raccolta rifiuti nel Monregalese, ACEM mette in mora l'appaltatore Proteo Ambiente

Criticità durante le festività nei comuni montani. Il Consorzio: "Verifiche costanti e applicazione di sanzioni per il mancato rispetto del contratto". Prorogata la gestione a Mondovì in attesa del TAR

Immagine di repertorio

In relazione alle criticità emerse durante il periodo festivo nella gestione del servizio di raccolta rifiuti, con particolare riferimento ai comuni montani e alle stazioni turistiche del comprensorio monregalese, il Consorzio ACEM interviene per fornire chiarimenti sulle azioni intraprese a tutela del territorio e dei cittadini.

La struttura tecnica del Consorzio e il nuovo Consiglio di amministrazione sono stati operativi senza interruzioni, anche nei giorni festivi, per monitorare l'operato delle imprese incaricate della raccolta e garantire il ripristino delle condizioni di decoro urbano, in un contesto caratterizzato da un eccezionale afflusso turistico.

Il Consorzio ha notificato all'appaltatore Proteo Ambiente Impresa Sociale S.r.l. e al subappaltatore Econord Spa, a firma del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, diversi ordini di servizio finalizzati a richiamare il rispetto delle frequenze e dei passaggi di raccolta previsti, nonché il recupero degli abbandoni in via d'emergenza.

ACEM intende rassicurare le Amministrazioni comunali e l'utenza sulla fermezza della propria azione. L'appaltatore è stato formalmente messo in mora e le operazioni di raccolta sono state svolte anche in orario notturno, a fronte dell'impossibilità di operare durante il giorno a causa dell'elevato afflusso turistico. L'impianto di smaltimento di Magliano Alpi, di proprietà di SMA, ha inoltre garantito aperture straordinarie anche nei giorni festivi.

La qualità del servizio è oggetto di costante verifica e non saranno accettate carenze rispetto a quanto previsto dai contratti. Gli uffici competenti stanno valutando con attenzione l'applicazione di tutte le clausole previste dal capitolato d'appalto, comprese le sanzioni e le penali, per le quali è stata avviata la relativa istruttoria.

Il Consorzio informa inoltre che l'appalto del Comune di Mondovì è stato oggetto di ricorso al TAR del Piemonte. In attesa del pronunciamento sulla richiesta di sospensiva, ACEM ha disposto la proroga dell'attuale gestione, al fine di garantire la continuità e la regolarità del servizio.

ACEM conferma la propria vicinanza alle Amministrazioni comunali e agli operatori del territorio, assicurando l'attivazione di tutti gli strumenti di controllo e coordinamento necessari affinché la gestione dei rifiuti risponda agli standard qualitativi previsti e alle legittime aspettative della popolazione.

