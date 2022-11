Bilancio positivo per l'Associazione Fondiaria Monregalese che a Niella aiuta la semina dei grani antichi

"Si è reso opportuno ampliare gli spazi di semina e a questa esigenza abbiamo potuto provvedere come associazione - spiegano dall'ASSFO - destinando alcuni appezzamenti avuti in affidamento dai soci. In località Galvagni di Niella Tanaro, per merito del proprietario sig. Giacomo Garrone, si è potuto avere a disposizione il terreno occorrente per la semina di tre quintali di quel frumento fornito dalla Pro Niella Tanaro: inoltre si è potuto affiancare a questa semina anche una porzione di terreno destinato a triticale (incrocio tra segale e grano) di possibile utilizzo parallelo e/o complementare. Le pratiche agronomiche, in ortodosso regime 'bio', sono state assicurate dall'azienda "Isolagricola s.s.a (società semplice agricola) di Anselmo Mirco che opera anche in comune di Lesegno ed è specializzata in coltivazioni biologiche ed allevamenti bovini".