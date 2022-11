Come recuperare file email di Outlook corrotti o persi

Microsoft Outlook è uno strumento che consente di gestire e organizzare la posta elettronica e i calendari e, al contempo, di collegare le caselle di posta elettronica senza doversi recare tutte le volte sul sito della posta per vedere le proprie email. Si tratta dello strumento più usato, in quanto è molto funzionale e utile sia per le aziende sia per i privati. Esiste anche la possibilità di sincronizzare più di un calendario con un solo account, e fornisce agli utenti un diario personale, la gestione di attività e un supporto per la navigazione sul Web.



I problemi di Outlook

Outlook è un ottimo e funzionale strumento che serve a inviare email e a organizzare calendari a seconda delle proprie attività. Però ci sono alcuni casi in cui si sono verificati problemi o errori: gli utenti per esempio hanno riscontrato un problema in seguito alla connessione di Outlook al sito. In particolare l'account di posta elettronica non viene visualizzato correttamente tramite Windows, cioè il nome viene riportato con una lunga serie di lettere e numeri oppure le email non vengono recapitate quando i destinatari rispondono. In altri casi, Outlook si chiude in modo anomalo appena si sceglie un File, così le prestazioni vengono rallentate. Un'altra problematica si ha quando si cerca di inviare o recepire la posta elettronica in Outlook e si visualizza l'errore impossibile accedere al file di dati di Outlook oppure operazione non riuscita, diciture dovute all'account Outlook danneggiato. In tal caso occorre solo creare un nuovo profilo Outlook per la risoluzione definitiva dell'errore. Inoltre esistono altre problematiche degli utenti che interessano gli allegati e le altre funzionalità di Outlook: le partecipazioni alle riunioni sono inviate in automatico da un partecipante oppure alcune versioni di Outlook sono visualizzate in lingue non corrette. Infine alcuni clienti hanno riscontrato l'impossibilità di modificare i calendari condivisi o di aggiungere altri elementi, problematica risolta grazie all'introduzione della correzione come opzione di aggiornamento. Ulteriore scenario che potrebbe verificarsi è l'attacco di virus e di cavalli di Troia che, se attaccano il sistema, possono infettare e corrompere i messaggi di Outlook, così da non essere più accessibili.



Come recuperare i file di Outlook

Tra gli strumenti presenti sul Web finalizzati al recupero di file di Outlook persi o corrotti, c'è Wondershare Repairit for Email. Si tratta di una valida soluzione per la riparazione e il recupero di file PST/OST di Outlook che sono stati danneggiati o corrotti, ed è uno strumento esclusivo nel settore. Supporta in particolar modo i formati PST e OST, e il software è compatibile con sistema Windows e Mac. Si può utilizzare in modo efficiente per recuperare email cancellate e per visionare l'anteprima, prima del salvataggio. L'operazione di riparazione è conveniente, tramite questo strumento si può inserire la email senza alcun limite dimensionale e, una volta terminata, si ha la possibilità di guardare l'anteprima, prima di salvarla. Un'altra incredibile funzionalità di Repairit for Email è il ripristino delle email di Outlook rimosse da molto tempo attraverso l'estrazione delle cartelle, dei calendari, dei messaggi di posta elettronica e di tutti i file in una specifica cartella chiamata File perso. Repairit for Email è uno dei pochi programmi per il recupero di email e file, che può essere installato su Windows e su Mac anche per riparare i file PST e OST. Il programma è stato creato dall'azienda Wondershare, che si distingue dalle altre imprese concorrenti del settore per le proprie funzionalità e innovazioni, che permettono a migliaia di utenti di risolvere problematiche relative a file persi o danneggiati e di creare diagrammi e grafici. Le soluzioni sono proposte da Wondershare a basso prezzo, accessibili a chiunque e con un'interfaccia tale da rendere tutti i programmi facilmente utilizzabili anche dai meno esperti.



Come usare Repairit for Email: funzionalità e protezione file di Outlook

Con Repairit for Email si possono recuperare file PST/OST danneggiati anche gravemente o persi in pochi semplici passaggi. Basta aggiungere il file Outlook corrotto o non accessibile che si vuole aprire. Nel programma c'è il pulsante Ripara, da cui si avvia la procedura di ripristino di tutte le email di Outlook. Per salvare i file riparati e recuperati si visualizza prima l'anteprima e poi si seleziona la procedura desiderata per salvare le email. Inoltre Repairit for Email offre soluzioni mirate in caso di possibili scenari, come un arresto anomalo che può causare danni al computer e la perdita di file memorizzati, soprattutto se spento durante l'uso di Outlook o in corso di una sincronizzazione. Anche il malfunzionamento di Outlook può indicare l'errato uso del software o interferenze con altre applicazioni, e se si arresta all'improvviso le email si potrebbero danneggiare. Repairit for Email è in grado di risolvere ogni tipo di problematica legata a Outlook su PC o Mac, anche la presenza di virus dannosi che infettano e rendono corrotti i file email.