Più di 100 processi per violenza sessuale, 234 per stalking, quasi 300 per maltrattamenti: i numeri della violenza sulle donne in Granda [VIDEO]

Oggi, 25 novembre, si celebra la Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne. Un fenomeno in costante aumento, nonostante le numerose campagne di sensibilizzazione, nonostante l'inasprimento delle pene, nonostante l'introduzione del "codice rosso".

Nel mondo, si conta un femminicidio ogni 11 minuti. Quasi sempre per mano del partner. Perché la violenza sulle donne racconta della debolezza degli uomini. "Non posso controllarti, non posso averti, non posso dominarti. Allora ti uccido".

Riproponiamo la puntata di Quarta Parete dal titolo "Violenza di genere: l'Italia non è un Paese per donne", dove il procuratore capo di Cuneo Onelio Dodero e l'ispettore capo della Polizia di Stato dottoressa Mariella Faraco illustrano il fenomeno e gli spaventosi numeri della violenza, anche in Granda.