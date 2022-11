Come usare le catenarie di lampadine in casa

L’illuminazione fa davvero una grande differenza quando si parla di arredamento e design. La scelta della luce giusta è infatti determinante per conferire agli ambienti un’atmosfera piacevole in grado di farci vivere gli spazi in modo confortevole.

L’importanza della giusta illuminazione

È ormai ampiamente dimostrato che la luce ha un effetto diretto sul nostro organismo. In particolare, la luce può avere degli effetti sul nostro umore. A livello sensoriale, infatti, la luce è la cosa che più di tutte determina il temperamento e il livello di accoglienza di una stanza.

Una sala da pranzo illuminata con fredde luci al neon posizionate solo sul soffitto ci dà subito l’idea di un’austera mensa, mentre una sala illuminata con lampade a luce calda sparse in diversi punti e con diversi gradi di intensità ci fa subito pensare ad un accogliente ristorante.

Le luci devono essere sicuramente funzionali, ma un progetto di illuminazione completo vuole anche delle applicazioni estetiche che ci mettano ancor di più di buon umore. Perciò, oltre ai classici lampadari, lampade e faretti, scopri le catenarie di lampadine come elementi decorativi ad alto impatto suggestivo.

Cosa sono le catenarie di lampadine

Le catenarie di lampadine sono fili di luci dal carattere vagamente vintage. Vista la crescente popolarità che hanno come complemento d’arredo, ormai in commercio se ne trova un’ampia gamma. Possiamo quindi scegliere quelle più adatte alla nostra casa in base alla lunghezza e al colore della catena, alla forma e al colore delle lampadine, o all’intensità e alla temperatura della luce.

Il fatto che siano principalmente composte da lampadine a LED ci permette di contenere il consumo energetico. Una lampadina a LED consuma infatti l’80% di elettricità in meno rispetto ad una lampadina a incandescenza, perciò possiamo dare ampio spazio ai nostri elementi illuminanti senza doverci preoccupare della bolletta.

Vediamo allora alcune idee creative per posizionare al meglio le catenarie di lampadine nei diversi ambienti della casa.

Idee per impiagarle nei diversi ambienti

In cucina

In cucina possiamo usare le catenarie di lampadine per dare carattere al piano di lavoro. Cucinare sarà così più divertente e con dei complementi in legno o metallo darai alla tua cucine quello stile industriale molto in voga negli ultimi anni.

In sala

La sala è l’anima di una casa e qui puoi giocare con sospensioni di luce per creare un’atmosfera ancora più intima e raccolta.

Puoi incrociare diversi fili di luce da una parete all’altra, quasi all’altezza del soffitto, per ricreare una sorta di tendone di luce che proteggerà le tue serate in famiglia, oppure puoi lasciarle sospese solo lungo il tavolo per dare un’atmosfera ancora più conviviale alle tue cene.

Puoi inoltre disporre le catenarie lungo la vetrina, la libreria o le mensole, oppure riporle in ampi vasi di vetro o barattoli per creare delle lampade da tavolo alternative.

In camera da letto

Anche in camera da letto puoi ricreare un ambiente romantico e fiabesco. Puoi infatti utilizzare le catenarie sulla testiera del letto oppure, con qualche piccolo intervento in più, creare un vero e proprio baldacchino di lampadine.

Alle donne piacerà senz’altro l’idea di mettere un filo di luci intorno allo specchio o sulla toletta per il trucco.

Quanto alla camera dei bambini, qui puoi creare delle cascate di luci sulle pareti, creare delle bacheche luminose dove appendere foto e disegni oppure decorare la scrivania.

All’esterno

Infine anche il giardino, il balcone o il terrazzo diventano il luogo perfetto in cui utilizzare le catenarie di lampadine. Anche qui puoi appenderle per ricreare delle cascate di luce, dei tendoni o dei baldacchini. Puoi anche valorizzare gli alberi, le piante, le ringhiere o le colonne del portico avvolgendoli dentro i fili di luci.