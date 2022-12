Trasferire Foto da iPhone a PC senza iTunes - La Guida Completa

Con l'aggiornamento della tecnologia, la capacità di scattare foto dei telefoni cellulari è diventata gradualmente paragonabile a quella delle fotocamere ed è un'ottima scelta utilizzare i telefoni cellulari per registrare la vita. Ma la memoria del cellulare è limitata, se vengono memorizzate troppe foto non avremo altro spazio per archiviare altri dati, soprattutto per gli utenti iOS, Apple offre agli utenti solo 5 GB di spazio di archiviazione iCloud gratuito. Di fronte a servizi cloud con prezzi sempre più alti, i dischi rigidi meccanici sono senza dubbio una scelta migliore per noi per salvare i dati. Non c'è dubbio che dobbiamo trasferire le foto sul computer.

Se usi iTunes per eseguire il backup delle tue foto sul tuo computer, non sarai in grado di visualizzare quelle immagini a meno che non le ripristini sul tuo iPhone o iPad, che cancellerà i tuoi dati esistenti sul tuo iPhone. Quindi potresti cercare come spostare foto da iPhone a PC senza iTunes.

Come trasferire foto da iPhone a PC senza iTunes

iPhone è un sistema iOS e il computer che può essere dotato di un disco rigido meccanico a basso costo è un sistema Windows. È impossibile ignorare l'abisso che esiste tra i prodotti realizzati da due aziende diverse, ma sia Apple che Microsoft hanno lavorato negli anni per rafforzare la connessione tra i due sistemi. Allo stesso modo, anche alcune società di tecnologia software stanno compiendo sforzi incessanti per questo obiettivo.

AnyTrans è un software in grado di ignorare le barriere tra due sistemi e realizzare una trasmissione dati senza soluzione di continuità tra dispositivi. Usa AnyTrans per trasferire foto tra iPhone/iPad e PC con un clic, il che significa che puoi non solo trasferire foto da iPhone a PC, ma anche trasferire foto da PC a iPhone.

● È facile da usare, non richiede competenze tecniche.

● Trasferisci più di 13 tipi di dati da iPhone a PC: foto, video, audio, libri, contatti, note, segnalibri di Safari, ecc.;

● Ha un'incredibile efficienza di lavoro e velocità di trasmissione.

● Esporta facilmente file da iPhone a PC e ti consente di visualizzare e modificare i file esportati da iPhone

Ora segui i suggerimenti di seguito per trasferire foto da iPhone a computer senza iTunes.

Passaggio 1: Scarica gratuitamente AnyTrans sul computer, collega il tuo iPhone. Fai clic sull'icona della Foto nella pagina Gestione Dispositivo.

Passaggio 2: Seleziona tutte o solo le foto che desideri trasferire> fai clic su Al PC. Da qui, qui puoi scegliere il formato che desideri salvare sul computer e persino convertire queste foto in PDF per il salvataggio.

Passaggio 3: Attendi qualche secondo per il completamento del trasferimento.

Come scaricare foto da iPhone a PC tramite iCloud

Puoi importare le foto dell'iPhone sul PC tramite iCloud. Tuttavia, hai solo 5 GB gratuiti e hai bisogno di un abbonamento a pagamento per ottenerne di più. Prima di iniziare, devi attivare Foto di iCloud sul tuo iPhone: Apri l'app Impostazioni > fai clic sul tuo nome in alto, vai su iCloud > seleziona Foto > abilita Foto di iCloud.

Su Windows

1. Apri la pagina web di iCloud o scarica iCloud per Windows

2. Attiva la sincronizzazione delle foto

3. Il computer scaricherà le foto in una cartella speciale

Su Mac

Poiché iPhone e Mac fanno parte dell'ecosistema Apple, non devi fare troppe operazioni complicate. Quando attivi iCloud sul tuo Mac, puoi vedere le foto di cui è stato eseguito il backup su iCloud da tutti i tuoi dispositivi che hanno effettuato l'accesso con lo stesso ID Apple. E puoi fare clic per scaricare quando ne hai bisogno.

Ma la premessa di tutto questo è che il tuo iCloud ha abbastanza spazio di archiviazione e devi attivare la funzione di backup automatico delle foto su iCloud sul tuo iPhone.

Come trasferire foto da iPhone a PC Windows 10

L'uscita di Windows 10 è stata molto apprezzata a causa dell'ottava generazione di Windows tutt'altro che perfetta. È diventato anche il sistema Windows più utilizzato dalle persone oggi, quindi come trasferire le foto da iPhone a Windows 10? Possiamo provare 3 metodi.

Metodo 1. App Foto su Windows 10

1. Collega l'iPhone e il computer tramite USB, quindi fai clic su Fidati di questo computer sull'iPhone

2. Sul computer, fai clic su "Start" > Foto > Importa da un dispositivo USB.

3. Scegli le immagini da importare e clicca su Continua > Seleziona la cartella di destinazione sul PC e premi Importa.

Metodo 2. Windows Explorer

Collega l'iPhone al PC con il cavo USB > tocca "Fidati di questo computer" sullo schermo dell'iPhone. Apri Windows Explorer o Esplora file. Fai doppio clic sull'icona dell'iPhone in Questo PC nel riquadro a sinistra. Fai clic su "Importa immagini e video" e si aprirà il file denominato DCIM per accedere alle tue foto e ai tuoi video. Seleziona quelli che desideri e trascinali in un'altra cartella sul tuo PC quindi premi Importa.

Metodo 3. AutoPlay

Questo metodo è simile al metodo precedente: dopo aver collegato il tuo iPhone al computer, la finestra pop-up Autoplay apparirà automaticamente sullo schermo del computer. Le fasi operative successive sono le stesse del metodo precedente.

Come sincronizzare le foto da iPhone a PC con iTunes

iTunes è ancora la scelta di molti utenti, perché non sanno che esiste un modo migliore. iTunes utilizza la sincronizzazione per copiare le foto dal tuo iPhone al tuo computer, devi solo fare quanto segue.

1. Collega l'iPhone al computer e quindi apri iTunes > fai clic sull'icona del telefono

2. Fai clic su Impostazioni, quindi seleziona Immagini nel menu espanso

3. Fai clic su Sincronizza

Ma la velocità di trasferimento di iTunes è relativamente lenta e ogni volta che fai clic per sincronizzare, i tuoi dati precedenti verranno sovrascritti, quindi è molto probabile che causi la perdita di dati.

Come scaricare foto da iPhone a Mac utilizzando AirDrop

AirDrop utilizza il Wi-Fi per trasferire file dal tuo iPhone al tuo Mac e viceversa, assicurati che il tuo iPhone e il tuo computer siano connessi al Wi-Fi prima di iniziare. Per inviare file da iPhone a Mac utilizzando AirDrop:

Apri l'app Foto sul tuo iPhone. Seleziona le foto che desideri trasferire sul tuo computer. Fare clic sull'icona di condivisione. Vedrai AirDrop nella parte superiore del menu Condividi. Scegli il nome del tuo computer da inviare.

Conclusione

Dopo aver letto quanto sopra, dovresti sapere che ci sono molte opzioni per importare foto da iPhone a PC. Il modo classico per scaricare foto da un iPhone è utilizzare iTunes, che è la scelta della maggior parte delle persone; puoi anche utilizzare la funzione di trasferimento delle foto nell'app Foto integrata disponibile su Mac e PC. Oppure, se utilizzi un Mac recente, puoi utilizzare AirDrop per trasferire le foto sul tuo computer. Ma se vuoi andare oltre questi metodi convenzionali e trasferire le tue foto in un istante, raccomandiamo AnyTrans di più, rende tutto più semplice, trasferisci i dati come preferisci!