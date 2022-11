Dante Rigoni, consigliere di Frassino, ha aderito ad Azione

Dante Rigoni, consigliere comunale di Frassino, ha aderito ad Azione. A tal proposito dichiara: “Sono felice di poter portare il mio contributo in un movimento politico che, seppur giovane, ha dimostrato grande preparazione e attenzione a tutti i territori della nostra provincia. Lavoreremo con serietà e concretezza per risolvere i problemi che i cittadini ci segnaleranno”.



Il segretario provinciale di Azione, Andrea Vassallo, dichiara: “Diamo il benvenuto a Dante, amministratore capace che con la sua esperienza e il suo entusiasmo darà un contributo importante per la crescita di Azione in tutta la Valle. Il nostro partito continua a crescere e noi continuiamo a lavorare con entusiasmo e con la consapevolezza che tante persone che hanno voglia di buona politica ci guardano con interesse”.