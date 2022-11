Pontechianale, nuova gestione per gli impianti di risalita

L'Amministrazione comunale di Pontechianale formalizzerà nei prossimi giorni un accordo per la gestione degli impianti di risalita di sua proprietà.

Il contraente è l'imprenditore Massimo Giusiano, risultato secondo classificato nella precedente gara.

Il passaggio si è reso necessario dopo la risoluzione consensuale con l’imprenditore Riccardo Tidili, che aveva rinunciato all’incarico poche settimane fa.

"L'affidamento diretto in fase di formulazione tramite sistema Mepa per le pubbliche amministrazioni - spiega il sindaco Andrea Allasina - impegna Giusiano nella gestione degli impianti e nella cura delle piste da sci e percorsi trekking per quest'inverno e per la prossima estate. Il prossimo anno, alla scadenza, si procederà ad uno specifico bando della durata più ampia”.

Gli operatori turistici del paese del lago sperano ora che la neve, che sta timidamente imbiancando in queste ore l’alta valle Varaita, cada più copiosa per consentire l’apertura degli impianti di risalita quanto prima.