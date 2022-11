"50 Anni di trapianti...50 anni di vita! A Bra un convegno dalle mille sfaccettature

Nata da un'idea progettuale "M...AIDO...MI" della Sezione Provinciale AIDO di Cuneo con il supporto della Fondazione CRC via via dopo mesi di lavoro si è dato vita ad un confronto pubblico dove le eccellenze del mondo sanitario, legate alla donazione di organi tessuti e cellule, si son messi a nudo grazie alla bravura del moderatore Gian Mario Ricciardi, un professionista della comunicazione, che ha saputo stimolare, pungolare, ricordare, argomentare sui 50 anni di attività di un contesto sanitario fatto di malati in lista d'attesa per un trapianto.

"Arrivare a Bra è stato un piacere ed un onore, ma era doveroso per la bella "Granda", ma ancor più per una regione, il Piemonte, indubbiamente d'eccellenza nel contesto della rete dei trapianti anche se ci sono spazi di miglioramento vista la percentuale di coloro che ancora oggi sulla donazione di organi, tessuti e cellule non si esprimono o lo fanno in modo negativo " - dice il massimo riferimento dirigente CNT Massimo Cardillo a cui fa eco il Presidente AIDO Piemonte Valter Mione - "La nostra regione in 50 anni d'intenso lavoro ha raccolto oltre 100.000 adesioni al "si" e tanta è l'attività svolta per proseguire un percorso fatto d'informazione e cultura al "dono" al fianco delle istituzioni".

"La Sezione Provinciale di Cuneo, con il Gruppo Comunale AIDO di Bra in campo per gli aspetti operativi, è cresciuta negli ultimi nove anni di vita, dopo un percorso di ben 45 anni, di oltre 70 punti percentuali, frutto di un impegno profuso giorno dopo giorno per esser al fianco dei tanti professionisti che hanno espresso pensieri e concetti di particolare spessore evidenziando professionalità e soprattutto sana umanità...abbiamo tanto da imparare!" - conclude Gianfranco Vergnano Presidente della realtà di coordinamento associativo provinciale cuneese e braidese.