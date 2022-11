Cuneo, a dicembre ritornano i Mercatini di Natale

I mercatini del "Made in Cuneo" in collaborazione con l'associazione Illuminata di Cuneo e il comitato dei commercianti di Contrada Mondovì vi aspettano a dicembre a Cuneo il 3/4 dicembre presso lo spazio Varco (dietro piazza Foro Boario), 8/10 dicembre via Roma e Contrada Mondovì, 11 dicembre Piazza Europa, 17 dicembre via Roma e Contrada Mondovì e 18 dicembre in piazza Europa.