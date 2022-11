Cuneo, al Cinema teatro Don Bosco la diretta de "Lo Schiaccianoci di Peter Wright

La Sala della Comunità celebra l’avvicinarsi del Natale con la trasmissione in diretta dal Covent Garden di Londra della produzione de Lo Schiaccianoci di Peter Wright, giovedì 8 dicembre alle ore 20.15.

Il pubblico cuneese troverà sul palco della Royal Opera House un cast straordinario che comprende la Prima Ballerina Fumi Kaneko nel ruolo della Fata Confetto e il Primo Ballerino William Bracewell in quello del Principe. La produzione del Royal Ballet di Peter Wright rimane fedele allo spirito del balletto russo originale, con un mix di assoli e ensemble che mostrano la Compagnia al suo meglio.

Creata nel 1984, ma sostanzialmente rielaborata da allora, questa versione de Lo Schiaccianoci è un'opera dalla magia duratura - musicata dall'irresistibile partitura di Tchaikovsky e caratterizzata da ampi paesaggi di neve, seducenti scenografie e una serie di danze eseguite nell'onirica Terra dei Dolci. Con le splendide scenografie di Julia Trevelyan e le luci di Mark Henderson, Lo Schiaccianoci è una produzione ideale per le famiglie: un balletto che conquista gli appassionati ma anche chi si avvicina per la prima volta al mondo del balletto.

L'occasione perfetta per dare il via alle festività. La proiezione è il sesto appuntamento del ricco programma proposto dal prestigioso tempio londinese della lirica sotto la direzione artistica di Antonio Pappano e trasmesso in diretta in oltre 900 sale in tutto il mondo.

Biglietti: Intero € 12,00 | Ridotto € 10,00 - La Sala aprirà 45 minuti prima dell’inizio dello spettacolo